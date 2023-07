El truco para no pagar el exceso de equipaje: el consejo de un argentino que se hizo viral

Un argentino reveló un truco para no pagar el exceso de equipaje y su consejo fue viral.

Las publicaciones de argentinos reflejando cómo se vive en el exterior son muy populares en las redes sociales, sobre todo cuando tienen que ver con cuestiones de dinero y presupuesto. En los últimos días, un joven reveló un truco para no pagar el exceso de equipaje y su consejo se hizo rápidamente viral .

Se trata de Dair, quien vive en Estados Unidos y trabaja cuidando los hijos de una familia que lo hospeda y además sube contenido a su cuenta de TikTok, especialmente contando su experiencia en el país norteamericano. Ante la creciente preocupación de los viajeros por las estrictas normas y costosas tarifas que imponen las aerolíneas, el joven argentino encontró una particular forma de enfrentar esta situación.

El video del argentino que reveló cómo hacer para no pagar el exceso de equipaje

En el video, el argentino compartió su experiencia al intentar abordar un vuelo con un equipaje de mano que aparentemente excedía las restricciones de tamaño de la aerolínea. “Estamos por abordar al avión y están controlando el tamaño de las mochilas”, comenzó a relatar Dair en su video viral.

Decidido a no pagar por exceso de equipaje, Dair grabó todo el proceso en su video para mostrar cómo logró reducir el tamaño de su bolso. “Es la primera vez que me hacen problema, yo siempre viajo con esta mochila y está igual de llena”, explicó el joven en la grabación mientras comenzaba a sacar una a una sus pertenencias frente a la mirada curiosa de otros pasajeros.

De forma muy ingeniosa y sin nada de vergüenza, el joven comenzó a colocar distintas prendas sobre su ropa sin ningún tipo de criterio. El argentino se puso tres pantalones y varias capas en la parte superior. Mientras lo hacía, las personas que observaban no podían evitar reírse y grabar la inusual escena.

Al final, después de varios intentos, el joven logró acomodar la mochila de tal forma que cumplió a la perfección con las normas de la aerolínea. “Me dejaron pasar, pero los odio”, concluyó Dair en tono humorístico.

El video se volvió viral en las redes sociales, acumuló más de 360 mil reproducciones en Instagram y recibió más de 30 mil likes. Entre los comentarios se podia leer: “Tres mil prendas de ropa y te quedó tremendo outfit igual. 10/10″, “Igual te quedo re lindo yo hago eso y parezco una momia”, “Si doblás más prolijo entra todo. Método Mery Kondo”, “Amo lo chistoso que somos! jajaja súper divertidos, nunca tuvimos plata ni vergüenza”, “Jajaja me pasó, me tuve que poner dos buzos, pollera y campera... transpiraba jajaja pero no pagué”.