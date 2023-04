La víctima de 65 años, a quien le faltaba un mes para jubilarse, murió en el acto.

A raíz del hecho, los colectiveros de la empresa Nuevo Ideal S.A., que tiene entre sus líneas a las 620, para la que trabajaba la víctima, iniciaron un paro de servicio en reclamo de seguridad.

El testimonio de una testigo que presenció el asesinato del chofer de la línea 620

En diálogo con C5N, Virginia la mamá de una testigo presencial contó que su hija había salido de su casa alrededor de las cinco menos veinte de la mañana de este lunes. “Me llama llorando, contando que habían asaltado al colectivero y que habían matado al chofer. Como vivo a tres cuadras, salí corriendo”, empezó relatando la mujer.

“Subieron tres tipos que se taparon la cara y sacaron el arma con el que la apuntan a ella porque estaba sentada con mi nieta de 8 años que tiene discapacidad. Ella apenas lo vio se imaginó que lo iban a robar. Eran dos de 20 a 25 años, pero no eran conocidos del barrio. Subieron ahí en la parada y tenía un coche de apoyo en la otra cuadra”, agregó la mujer que vive en la zona del hecho.

Al mismo tiempo, Virginia aseguró que no se trató de un tiroteo, “lo mataron directamente porque no fue un enfrentamiento arriba”. “Uno lo apunta a mi hija y el otro le apunta al chofer y le tira. Mi hija me dijo que el tiro podría haber sido para ella o mi nieta. Los tipos estaban sacados”, agregó.

Por otro lado, la mujer contó que su hija sufrió el robo de la mochila y el celular.

Paro de colectivos en zona oeste: las líneas afectadas

El paro por tiempo indeterminado incluye a varias líneas. Algunas de ellas son: