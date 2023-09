El tenso cruce entre Agustina Peñalva y la abogada de Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

El duro testimonio de Fran Mariano, otra víctima de Lotocki: "Me usó como conejillo de Indias"

"Quiero agradecer a nuestro compañero Mariano Onega , que me manda información avisando que la ANMAT, justamente, informa que el Metacril está permitido para cirugías de ecoconstrucción pero no para la gluteopastlia..." , expresó Peñalba sobre la utilización del Metacril, en la entrevista realizada en el programa La Voz de la Calle , por C5N .

No obstante, Lombardo la interrumpió: "Decile a tu compañero...", lo que llevó a que la periodista le pida que la deje continuar: "Déjeme terminar de hablar, por favor". Sin embargo, allí la abogada expresó: "No, porque estás malinformando".

Esa situación llevó a la respuesta de la conductora del programa, que también es conducido por el periodista Néstor Dib. "No, no estoy malinformando porque lo que estoy leyendo es un fragmento de la ANMAT. No solamente a su usted, sino a la gente que está del otro lado", contestó Peñalva.

Luego, Lombardo advirtió: "Te pido que me des el derecho a réplica porque sino lo reclamo judicialmente esto". La periodista, tras esto, enfatizó: "Sí, está perfecto, pero usted me acaba de negar algo que está informado y escrito en la ANMAT y que todos los médicos que pasaron por este estudio...".

"¿Vas a insistir con el tema? Me voy de la nota. La resolución de la ANMAT está en el expediente", manifestó por último la letrada.

La abogada de Aníbal Lotocki habló de la condena por lesiones graves al médico

En otro fragmento de la entrevista con C5N, la abogada de Aníbal Lotocki, Ileana Lombardo, se refirió al proceso judicial en el que fue condenado el médico. "La mala praxis puede comprender un montón de conductas. Es un término genérico. Lotocki fue condenado por el delito de lesiones graves por no haber informado a sus pacientes en los consentimientos informados el posible efecto secundario de un producto", describrió.

Luego, habló del contenido de la resolución: "En el fallo se deja claro que no hay nexo causal entre la práctica médica y las enfermedades. Pedimos biopsias de las pacientes en el juicio y ninguna quiso hacer el procedimiento, que es lo que pide Burlando para el cuerpo de Luna".

"En esta nueva denuncia que formula Burlando, que lo hizo como ciudadano común, se pretende reeditar cuestiones que ya fueron probadas y debatidas en otro proceso judicial", añadió sobre el pedido del abogado Fernando Burlando por el fallecimiento de Luna.

Por último, analizó la decisión del fiscal Sandro Abraldes de pedir que se realice una autopsia al cuerpo de la actriz: Lo que pretende ahora el fiscal, que es quien se presenta para pedir la preservación del cuerpo, es reabrir un juicio por cuestiones que fueron juzgadas en otro donde él no tiene habilitada la vía casatoria. Es un disparate jurídico lo que se está haciendo. Si los jueces convalidan esta situación, tenemos que cerrar todos los tribunales".