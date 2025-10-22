EL SATSAID inaugura la nueva sede de su obra social en Burzaco La jornada contará con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. TV Salud cuenta con aproximadamente 50 mil beneficiarios y beneficiarias en todo el país. Por







Una nueva sede para seguir brindando un servicio de calidad.

El SATSAID inaugurará este jueves a las 10 hs su nueva sede de la obra social TV Salud en la localidad bonaerense de Burzaco, para seguir brindando un servicio de cercanía y calidad para todos los afiliados y todas las afiliadas de la obra social.

La jornada contará con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por el secretario General del sindicato, Horacio Arreceygor; el secretario General de la seccional La Plata, Dario Micheletti; y dirigentes del Consejo Directivo Nacional.

El sindicato explico que "pese a la compleja situación económica que atraviesa el país, y particularmente todo el sistema solidario de salud, fruto de las políticas de ajuste y desfinanciamiento impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei, el SATSAID, gracias al esfuerzo de su Consejo Directivo Nacional y de la seccional La Plata, lleva adelante esta inauguración cuyo principal objetivo es seguir brindando un servicio de cercanía y de calidad para todos los afiliados y todas las afiliadas de la obra social".

La nueva delegación ubicada en Av. Espora 3689, viene a reemplazar a la antigua sede, situada en Lomas de Zamora, cuyo edificio tuvo dificultades estructurales que hicieron necesario reubicar las instalaciones, para continuar ofreciendo las mismas prestaciones y servicios con calidad profesional.

TV Salud es la obra social nacional del personal de televisión que cuenta con aproximadamente 50 mil beneficiarios y beneficiarias en todo el territorio nacional.