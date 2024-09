El reflejo de la crisis: multitudinaria manifestación de comedores y jubilados en la Quinta de Olivos

La UCA difundió los datos de pobreza del primer semestre, la cual se fijó en un 52%. Julia, jubilada, apuntó contra las políticas del presidente Javier Milei y contó que come una vez al día: "Si no tenés, no comés".

El periodista de C5N Adrián Salonia, desde Olivos, habló con una de las cocineras de los comedores que es jubilada durante el programa La Mañana. El testimonio de Julia, en el que contó sobre la realidad de los centros de jubilados, fue desgarrador: “Ya no son más centros, son solo comedores porque vienen solo a comer. Seguiremos en la lucha a pesar de los palazos”.

“Es una vergüenza lo que está haciendo el presidente Javier Milei. Le pediría que se vaya porque no puede ser que perdamos todo lo que hicimos en 30 años”, lamentó. En el mismo sentido, comentó: “No tenemos derecho ni a una taza de leche, o comemos al mediodía o a la noche. Porque si no tenés, no comés”.

El desgarrador testimonio de los jubilados reprimidos en el Congreso: "Estábamos movilizando pacíficamente y empezaron a reprimir"

La Policía Federal volvió a reprimir con gases lacrimógenos, balas de goma, palos y empujones a los jubilados que este miércoles movilizaron desde Congreso a Plaza de Mayo en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que aumentaba los haberes jubilatorios.

La marcha había empezado pacíficamente hasta que los jubilados concentrados en el Palacio Legislativo quisieron comenzar a marchar por Avenida Rivadavia. En ese momento las fuerzas de seguridad empezaron a empujar a los manifestantes con sus escudos para evitar que ganen la calle.

Esa situación generó una serie de incidentes que fueron escalando hasta que los efectivos que formaron parte de un descomunal operativo policial comenzaron a tirar gas pimienta en la cara de los jubilados, a golpear con sus palos y escudos y a tirar balas de goma.

"Este es un atropello a la gente. Es una vergüenza que estamos viviendo en esta Argentina grande y potente. Vengo a reclamar porque no me alcanza el sueldo de jubilada. ¿A usted le parece que nos pueden tratar de la forma que nos están tratando? Le pido al pueblo argentino que salga a la calle. Que no tenga miedo. Estoy acá sin miedo. No me interesa que me hayan echado gas lacrimógeno ni nada", expresó Carmen, jubilada de Boulogne.

"Voy a dar la vida si es preciso por todo lo que viene porque esto es una manipulación que están haciendo desde afuera y esta basura, que no tiene dignidad de nada. Milei ándate de la Argentina. El pueblo se va a cansar y va a salir. Le pido a todas las provincias que salgan a reclamar y hacerse oír. Estoy nerviosa porque he visto lo que han hecho. Me golpearon el brazo con los escudos", agregó la mujer.

"Estaba participando de la movilización pacíficamente y empezaron a reprimir. Son cobardes, golpean a los más viejitios. Buscan a quién golpear. Me buscó y me tiraron gas en la cara. Soy jubilado y no nos quieren dar un aumento de 17 lucas", agregó por su parte Francisco Bellomo.

Jubilados reprimidos

"Estoy muy asustada. Me duele mucho la garganta y la nariz. No estaba haciendo nada. Estaba apoyada porque me dolían las piernas y estos hijos de puta sin más vinieron y me tiraron. No hacía nada", sumó Ester.

"Es injusto esto. ¿Por qué pasa esto? Yo vine a defender mi derecho y el de todos. Estábamos retrocediendo y nos empezaron a reprimir. A una señora la golpearon, es todo lo que llegué a ver porque me quemó la garganta, la nariz. Me salvó que tenía los anteojos puestos, si no me daba en los ojos", agregó.