El puestero asaltado por hinchas de Newell's terminó de pagar su casa y compró un auto con el dinero de las donaciones Nicolás Marín vende indumentaria de Rosario Central cerca del Gigante de Arroyito. El domingo, antes del clásico, un patota de barras le robó su mercadería mientras estaba con su hijo de 9 años. Tras la viralización del video, cientos de personas iniciaron una campaña de ayuda. Por Agregar C5N en









Nicolás Marín, el vendedor ambulante que fue asaltado por hinchas de Newell's.

Nicolás Marín es vendedor ambulante y el domingo, minutos antes del clásico rosarino, fue atacado y asaltado por una patota de hinchas de Newell’s en la intersección de bulevar Rondeau y Olivé, en Rosario, donde tiene montado un puesto de venta de indumentaria de Central, cerca del estadio Gigante de Arroyito, en el que trabaja junto a su hijo Eloy, de 9 años.

Unos diez hombres vestidos con camisetas de la Lepra llegaron en cinco motocicletas, insultaron a Marín y lo amenazaron con palos. Luego, se llevaron las banderas y camisetas de Rosario Central que el hombre exhibía para su venta. "En cuestión de milésimas de segundo, nos despojaron de todo", declaró el puestero, quien no opuso resistencia y se paró delante de su hijo para protegerlo.

Testigos del hecho grabaron el incidente desde un automóvil y las imágenes tomaron repercusión inmediata en las plataformas digitales. A partir de esa difusión masiva, cientos de personas iniciaron una campaña de ayuda mediante transferencias de dinero que superaron el valor del capital perdido.

Hinchas de Newell’s robaron a un puestero de camisetas ubicado en Bv Rondeau y Olive. A inmediaciones del estadio Gigante de Arroyito, a plena luz del día. El puestero no opuso ningúna resistencia ya que estaba con su hijo menor de edad. pic.twitter.com/t1tVxTL81a — ROSARIOMIX.COM (@ROSARIOMIX) September 6, 2026 Con los fondos recaudados en las horas posteriores al ataque, el vendedor logró saldar la deuda de su vivienda familiar. "Gracias a la colaboración de la gente. Nosotros teníamos nuestra casita, que la íbamos pagando. Ahora es nuestra", relató Marín, y agregó que "ese daño se convirtió en un diluvio de bendiciones".

Ángel Di María le envió una camiseta firmada y la tienda oficial del club le entregó indumentaria oficial para reponer el puesto El apoyo traspasó las rivalidades deportivas, dado que varios simpatizantes de Newell’s se acercaron al puesto para manifestar su vergüenza por el asalto. En paralelo, Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, acudió a la esquina del ataque para entregarle al vendedor una camiseta firmada por el futbolista con la dedicatoria: "Para Nicolás, con cariño".