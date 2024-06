Sigue la búsqueda de Loan, el chico de 5 años desaparecido en Corrientes

"Uno de los mayores dijo que él estaba con ellos, le pelaron una naranja y en un momento dado desapareció; fue aprehendido porque el fiscal encuentra alguna discordancia en las declaraciones", refirió Duarte.

La Jusiticia activó el sistema de Alerta Sofía en redes sociales

"El chico desapareció entre las 14 y las 15, una hora y media después llamaron a la policía, se puso en marcha un operativo de rastrillaje a las 17 con las comisarías de la zona. Se envían refuerzos y el gobernador puso a disposición a todos los ministerios. Hay baqueanos conocedores de la zona", describió.

El ministro agregó que el sábado "eran aproximadamente 600 personas buscando, sin éxito. Se peinó la zona en casi 5 km a la redonda de donde desapareció y no está. Se trabajó con drones con cámaras infrarrojas y no se pudo dar con él. Destaco la buena voluntad de la gente de campo".

Una de las pistas clave es una zapatilla del menor encontrada en una zona de bañados. "Un perito determinó el tiempo que se puede demorar desde el lugar donde estaba Loan hasta donde se encontró la zapatilla. De acuerdo a la edad, el peso y al tamaño debería haberlo hecho en una hora u hora y media. Es un lugar con barro pero no laguna. Con el peso de Loan no se descarta que se haya metido en el barro y haya salido. Hay pisadas del chico solamente, no de un adulto", describió, a la vez que hizo hincapié en que "no se puede descartar ninguna hipótesis".

Caso Loan en Corrientes: activaron el sistema Alerta Sofía

La Justicia activó el sistema de comunicación de emergencia rápida llamado Alerta Sofía para el caso de desaparición de menores de edad.

El niño mide menos de un metro de altura aproximadamente, pesa 26 kilos, tiene tez trigueña, cabello negro y ojos oscuros. Tiene una cicatriz en la cabeza, justo donde tiene un remolino.

La hipótesis de la madre de Loan

María Noguera, madre del niño, habló la radio local FM San Roque, en el lugar de la búsqueda y dio detalles sobre la desaparición de Loan. La mujer relató que el jueves a las 9 de la mañana, Loan y su padre salieron a caballo desde su casa en la zona urbana de 9 de Julio hacia la casa de la abuela en el paraje Algarrobal, a unos 8 kilómetros de distancia, llegando alrededor de las 10. Horas más tarde, fue informada de la desaparición del niño.

Los familiares contaron que durante la siesta que, Loan salió a caminar y a tomar naranjas con dos tíos paternos y otros tres menores. En algún momento, Loan decidió regresar solo a donde estaba su papá, que se había quedado en la casa de la abuela, a unos dos kilómetros de distancia.

En este punto, Noguera expresó sus dudas sobre el relato de sus familiares ya que el niño no conoce la zona. El menor de ocho hermanos, lleva desaparecido más de 24 horas. Al menos tres adultos familiares estaban presentes con los niños cuando Loan desapareció. Otra versión, asegura que los adultos estarían demorados.