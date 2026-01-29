29 de enero de 2026 Inicio
Locura al volante en San Justo: un hombre le pegó a su papá, atropelló a al menos seis personas y escapó

El conflicto se habría originado a raíz de que el padre se negara a recibir a su hijo en la casa, luego de que este se peleara con su madre. La víctima recibió heridas en su rostro y sus brazos.

Un hombre le pegó a su padre con una herramienta y subió su auto a la vereda.

Un violento episodio familiar ocurrido en la localidad bonaerense de San Justo terminó con un hombre de 70 años gravemente herido tras ser atacado por su propio hijo, quien primero lo golpeó dentro de su taller y luego intentó atropellarlo con su auto a él y a otras seis personas.

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

El hecho se produjo en el taller donde el hombre de 70 años trabaja en la reparación de vehículos. Hasta allí llegó su hijo, Esteban Javier Nini, de 38 años. Según el relato de testigos, el hombre le pidió a su padre mudarse a su casa después de que su madre le dijera que no. Ante la negativa, ya que la víctima tiene una familia conformada, la discusión escaló de manera violenta.

En medio del intercambio, el agresor tomó una herramienta y comenzó a golpear brutalmente a su padre dentro del taller. Los gritos y golpes alertaron a vecinos y comerciantes de la zona, quienes intervinieron para frenar la agresión y auxiliar al hombre mayor, que ya presentaba lesiones producto del ataque. También se encontraba en el lugar la actual pareja de la víctima y otros familiares.

Después de que lograran separarlos, el agresor se retiró del lugar, se subió a su vehículo y, lejos de huir, decidió volver para atropellar a quienes habían defendido a su padre. El auto dio marcha atrás, subió a la vereda y avanzó a toda velocidad en un intento de atropello múltiple.

Como consecuencia, Domingo Nini quedó tendido en el suelo, siendo la principal víctima del ataque. Milagrosamente, el resto de las personas logró apartarse, evitando un desenlace aún más grave.

El hombre herido fue asistido por las lesiones sufridas, tanto por la golpiza como por el violento intento de atropello. El agresor permanece prófugo.

El angustiante relato del hombre atropellado: "Sé que es agresivo, pero nunca me imaginé algo así"

En diálogo con Mañanas Argentinas por C5N, Antonio contó cómo se desarrolló la fatal secuencia con su hijo: "Vio el auto y lo choca, me apuntó a mí y me tiró al piso. Nunca me imaginé esto. Sé que es agresivo, pero nunca me imaginé algo así".

Según el relato, el hombre ingresó al taller de su padre y comenzó a insultarlo, al tiempo que agarró un fierro y comenzó a pegarle con él. "Veo que tengo la oreja lastimada y me voy para afuera. Justo vi que vinieron los chicos de al lado, que me salvaron la vida", manifestó.

"De chiquito era terrible, en la escuela me la pasaba renegando. Se pelea con la mujer, se pelea con la madre, se pelea conmigo... tiene denuncias de las novias. Él ya es grande, sabe lo que hace, toda la vida hizo lo mismo. No quiero saber nada con él, la pasé muy mal", indicó.

