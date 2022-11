El Papa Francisco comenzó con las actividades por Semana Santa: toda la agenda

La agenda del Papa continuará mañana viernes, cuando celebrará la Pasión en la Basílica de San Pedro. Más tarde encabezará el tradicional Via Crucis en el Coliseo Romano, luego de dos años de celebraciones sin público en la Plaza San Pedro a causa de la pandemia.

El sábado, el Papa Francisco estará a cargo de la Vigilia de Pascua. El cierre será el Domingo de Resurrección, donde primero dirigirá la misa y después dará su tradicional mensaje Urbi et Orbi desde la Basílica del Vaticano.

Esta mañana, en su homilía por el Jueves Santo, Francisco llamó a rechazar "el pragmatismo de los números" y "el amor por las estadísticas". "Las personas no se pueden numerar, y Dios no da el Espíritu con medida. Esta lógica no tiene rostros y no es la del amor", reflexionó.