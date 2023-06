El nuevo sistema para atrapar a conductores que no tienen la VTV al día: puede costarte $9.000

A partir de ahora, no tener la Verificación Técnica Vehicular (VTV) no sólo será sancionado con multa una vez que se detenga al conductor en un control vehicular, sino que también, aquel que circule sin haber realizado el chequeo correspondiente y no tenga pegada la oblea en el parabrisas será detectado mediante las fotomultas.

Nuevo sistema de monitoreo nacional con fotomultas

El jefe de la Dirección de Verificación de Automotores de la provincia, Luis Dachary, en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva, explicó: “Los centros de verificación técnica están monitoreados y auditados. Tenemos que tener en cuenta que nuestro parque automotor ha incrementado notoriamente y debemos valernos de los recursos tecnológicos que están habilitados y funcionando”, y agregó: “Uno de ellos es el sistema de monitoreo, que va a registrar y cotejar con la base de datos en la que cargan información todas las provincias, viendo si algún vehículo posee algún tipo de impedimento en cuanto a la vigencia de la VTV”.

Además, aseguró que una vez que se haya constatado el tipo de infracción, la unidad fiscal labra el acta y se la envía al titular del vehículo, que no necesariamente sea quien conduce el mismo. No obstante, aclaró que “puede ocurrir que no sea el titular el que tenga el vehículo, que no haya hecho la inscripción de la transferencia, o algún tipo de falso positivo en cuanto a la base de datos, porque son cargados por personas físicas y eso lleva un margen mínimo de error”.

“Si una persona recibe algún tipo de infracción teniendo la verificación técnica vencida, deberá presentarse ante las autoridades de control. En caso de que reciba la infracción y posea la VTV actualizada, deberá hacer el reclamo pertinente para que las autoridades corroboren y, en caso de tener razón, esa multa se desestima”, indicó y sostuvo que “cada uno sabe el plazo de vigencia de la verificación”. Al mismo tiempo, dejó en claro que se trabaja en conjunto con las compañías de seguro para corroborar que la póliza esté actualizada.

Dachary señaló que “a través del sistema de monitoreo vial vamos a tener la identidad jurídica de un vehículo y vamos a contactarnos si tiene algún impedimento legal, pedido de secuestro, o si es un vehículo mellizo como se llama en la jerga delictiva”. Y destacó: “Esta tecnología nos permite contar con herramientas para combatir el delito automotor que es complejo y amplio, e integra parte de lo que es el crimen organizado. Nos da una múltiple posibilidad de actuar en cuanto al vehículo, en este caso por infracciones o cuestiones de falta”.

Vale aclarar que para aquellos autos procedentes del exterior, están los controles aleatorios por parte de inspectores municipales y de la Policía.