El mensaje de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila: "Con mucho dolor, pero de pie" El productor escribió unas palabras de aliento para su nieto Valentín, piloto de automovilismo. "Nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia", expresó. Por







Gustavo Yankelevich le dedicó palabras a su nieto Valentín en medio del dolor por la muerte de Mila.

La muerte de Mila Yankelevich, nieta de 7 años de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, golpeó con fuerza a la familia, que ya venía de sufrir la trágica partida de Romina Yan, hace 15 años. En medio del dolor, aparece la búsqueda de un rayo de luz que traiga esperanza en plena oscuridad.

Los familiares de la niña se unieron en Miami para apoyar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca ante la partida de su hija, y optaron por el silencio total para poder transitar este momento tan difícil.

Sin embargo, Gustavo decidió hacer públicas algunas palabras dirigidas a Valentín, su nieto que se dedica a las carreras de autos, para mostrarle su apoyo.

"Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing", escribió Valentín en un posteo de Instagram, en el cual publicó varias fotos de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan, Argentina.

Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: "Valen Querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir".