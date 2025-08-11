11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El mensaje de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila: "Con mucho dolor, pero de pie"

El productor escribió unas palabras de aliento para su nieto Valentín, piloto de automovilismo. "Nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia", expresó.

Por
Gustavo Yankelevich le dedicó palabras a su nieto Valentín en medio del dolor por la muerte de Mila.

Gustavo Yankelevich le dedicó palabras a su nieto Valentín en medio del dolor por la muerte de Mila.

La muerte de Mila Yankelevich, nieta de 7 años de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, golpeó con fuerza a la familia, que ya venía de sufrir la trágica partida de Romina Yan, hace 15 años. En medio del dolor, aparece la búsqueda de un rayo de luz que traiga esperanza en plena oscuridad.

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.
Te puede interesar:

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Los familiares de la niña se unieron en Miami para apoyar a Tomás Yankelevich y Sofía Reca ante la partida de su hija, y optaron por el silencio total para poder transitar este momento tan difícil.

Sin embargo, Gustavo decidió hacer públicas algunas palabras dirigidas a Valentín, su nieto que se dedica a las carreras de autos, para mostrarle su apoyo.

"Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing", escribió Valentín en un posteo de Instagram, en el cual publicó varias fotos de la carrera en el Autódromo Villicum, en San Juan, Argentina.

Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: "Valen Querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir".

720

Noticias relacionadas

La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Mantener la estructura y guías de las ventanas limpias no solo mejora la estética de tu hogar, sino que también prolonga su vida útil.

Este es el mejor truco para limpiar los marcos de las ventanas y dejarlos como nuevos

Brenda Torres, de 24 años, la joven asesinada en el barrio Chateau Carreras.

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de la joven descuartizada

play

Crimen de Coghlan: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego y se presentó ante la Fiscalía

Los consejos de nutrición en las redes sociales están en boga.

Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D yarenovadas, como Bulnes, Facultad de Medicina, ScalabriniOrtiz y Palermo

Cierran por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D por refacciones

Rating Cero

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad"

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.
play

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

últimas noticias

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Hace 28 minutos
La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Hace 33 minutos
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Hace 45 minutos
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Hace 52 minutos
play

RAM adelanta la llegada de su pick up mediana con teaser oficial

Hace 54 minutos