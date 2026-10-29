La Legislatura porteña aprobó el proyecto de Leandro Santoro para frenar el acoso a deudores Con 57 votos afirmativos, el proyecto que presentó el legislador de Fuerza por Buenos Aires se convirtió en ley en la Ciudad y las agencias de cobranza deberán adecuarse a nuevas exigencias cuando sea reglamentada. Por Agregar C5N en









Leandro Santoro, legislador poteño peronista. Télam

La iniciativa impulsada por el legislador porteño Leandro Santoro se convirtió en ley en la Ciudad de Buenos Aires este jueves con 57 votos afirmativos. En la exposición previa a la votación, el exdiputado le agradeció a su compañero de bloque Francisco Caporiccio por acercarle "la preocupación" sobre el hostigamiento a deudores cuando estaba "siendo absolutamente ignorado".

La norma tiene el objetivo de restringir la posibilidad de que las agencias de cobranza acosen a los deudores con llamadas extorsivas no solo a su celular, sino también a su lugar de trabajo y a distintos miembros de su familia. Santoro remarcó que el clima de época "ha construido un prejuicio sobre el deudor, de que una persona toma deuda porque no tiene los conocimientos suficientes".

Hoy se vota en la Legislatura Porteña la LEY para impedir el HOSTIGAMIENTO a DEUDORES!



Con herramientas concretas para impedir abusos, acosos y extorsiones, de salir, será un hito en la regulación de este caos.



Bancos y agencias de cobranzas negligentes, tendrán un limite. — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) October 29, 2026 "Muchos de ellos se vieron forzados a tomar créditos porque no les alcanzaba para vivir", aclaró el legislador y recordó: "Todos los vecinos arrancaban o terminaban diciendo 'yo quiero pagar, pero no puedo porque, entre otras cosas, estoy agobiado'. Cuando existe la presión psicológica y la extorsión emocional las personas toman malas decisiones"

Santoro aseguró: "La práctica resulta abusiva porque vivimos en una época donde la crueldad está permitida, se ha puesto de moda en un sector de la sociedad ser una mala persona". "Mucha gente ha llegado a sostener que existe un derecho a hostigar al deudor por parte del acreedor porque se han flexibilizado todos los límites morales", sentenció el exdiputado.

Leandro Santoro fue diputado entre 2021 y 2025. El legislador recordó el caso de Érica, la hermana de una deudora, que contó en la Legislatura porteña que su hermana se suicidó luego de que una agencia de cobranza llamara a su madre para demandarle que salde la deuda de su hija. Una hora después de que la mujer recibiera esa llamada y le preguntara a su hija por su deuda, la joven se quitó la vida.