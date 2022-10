El juicio contra Juan Darthés por abuso sexual se reanuda este jueves

"Quiero confiar en la Justicia, aunque todo el proceso haya sido violento y revictimizante", resaltó Thelma Fardin. Por eso, Amnistía Internacional y Actrices Argentinas convocaron a una movilización para las 13, donde quieren demostrar su apoyo para la actriz.

También con Télam, Euro Bento Maciel, el abogado de Juan Darthés, reconoció que existe la posibilidad de que su defendido no realice declaraciones el jueves, aunque no cree que eso suceda. "Tiene la audiencia para declarar. Será en forma virtual y tiene el derecho de no hacerlo, pero creo que lo hará, que va a declarar", aseguró el letrado.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021 y los testigos de ambas partes declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado.

La actriz presentó una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en diciembre de 2018 en Nicaragua, supuestamente consumado en 2009 durante una gira de la novela argentina "Patito Feo", cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.