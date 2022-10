El Gobierno de Santa Fe cruzó a Carolina Losada por su denuncia sobre la venta de bebés

"Nos resultó muy preocupante que se opine y se hable de esto", dijo la funcionaria en diálogo con Argenzuela y denunció que las declaraciones de la senadora fueron graves e estigmatizantes.

Arena sostuvo que con sus denuncias Losada pudo haberse referido a un caso puntual que ocurrió en mayo en el cuál la justicia y la provincia actuó rápidamente. "De ahí a generalizar y estigmatizar a Rosario diciendo que si en una esquina de un barrio se venden bebes es muy grave. Nosotros llamamos a la responsabilidad de la senadora".

Ante esta situación, la ministra pidió que Losada pida disculpas o, si conoce otro caso, de datos certeros y que presente la denuncia correspondiente. "No vale todo en la construcción política y en términos electorales. La estigmatización cercena el debate", agregó.

El caso al que se refirió Losada

Arena contó que el único caso que se presentó este año sobre una presunta venta de bebés en Rosario ocurrió en mayo cuando un hombre intentó montar una estafa de Facebook donde simuló ofrecer a la venta a su hija de dos meses por 60 mil pesos.

"En esa instancia, los mecanismos institucionales funcionaros efectivamente. Intervinieron todas las áreas. Era el progenitor que a través de las redes ofertaba a su bebe. El progenitor no vivía con la niña, la mamá fue apartada de la causa porque se comprobó que no tenía responsabilidad.

En aquella oportunidad, el hombre, declaró ante la justicia que no tenía intención de vender a la beba, sino que fue el relato que usó para montar una estafa que finalmente nunca se concretó.