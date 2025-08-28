Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto El Gobierno reglamentó la Ley de Feriados y Fines de Semana Largos para definir qué pasará con los días festivos nacionales y trasladables que caigan en sábado o domingo. Mes por mes, cómo queda el nuevo calendario. Por







El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

El Gobierno reglamentó una ley para determinar qué pasará con los feriados nacionales trasladables que caigan en sábado o domingo, una situación que hasta ahora no estaba contemplada por la normativa vigente y creaba, según explicaron desde el Ejecutivo, un "vacío legal".

El Decreto 614/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, reglamentó la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos. Esta norma distingue entre los feriados nacionales inamovibles y los trasladables y establece a qué días pueden moverse estos últimos.

Cuando caigan un martes o miércoles, se trasladarán al lunes anterior; cuando coincidan con un jueves o viernes, se pasarán al lunes siguiente. Sin embargo, la Ley "no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo", según explicó el Gobierno.

Para cubrir este vacío, el nuevo Decreto establece que los feriados nacionales trasladables "cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo, podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación", que será la Jefatura de Gabinete.

Feriados La nueva norma permitirá fijar más fines de semana largos. Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto La nueva medida se aplicará a los feriados nacionales que sean trasladables, no a los inamovibles, y, en cada caso, la Jefatura de Gabinete definirá si se pasa al viernes o lunes. En lo que queda del año, esta situación solo se dará en el caso del 12 de octubre, que cae domingo.

En cambio, en 2026, ninguno de los feriados trasladables coincide con un fin de semana, por lo que esta norma no se aplicará. Sin embargo, habrá nueve fines de semana largos en el año, ya que el calendario quedará de la siguiente manera: Feriados nacionales trasladables en 2026 Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes: miércoles 17 de junio (se pasa al lunes 15).

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín: lunes 17 de agosto (se mantiene).

Día del Respeto a la Diversidad Cultural: lunes 12 de octubre (se mantiene).

Día de la Soberanía Nacional: viernes 20 de noviembre (se mantiene). Feriados nacionales inamovibles en 2026 Año Nuevo: jueves 1 de enero.

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: martes 24 de marzo.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: jueves 2 de abril.

Viernes Santo: viernes 3 de abril.

Día del Trabajador: viernes 1 de mayo.

Día de la Revolución de Mayo: lunes 25 de mayo.

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano: sábado 20 de junio.

Día de la Independencia: jueves 9 de julio.

Día de la Inmaculada Concepción de María: martes 8 de diciembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.