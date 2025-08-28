28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

El Gobierno reglamentó la Ley de Feriados y Fines de Semana Largos para definir qué pasará con los días festivos nacionales y trasladables que caigan en sábado o domingo. Mes por mes, cómo queda el nuevo calendario.

Por
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

El Gobierno reglamentó una ley para determinar qué pasará con los feriados nacionales trasladables que caigan en sábado o domingo, una situación que hasta ahora no estaba contemplada por la normativa vigente y creaba, según explicaron desde el Ejecutivo, un "vacío legal".

El mes traerá varios Feriados en diversos puntos del país
Te puede interesar:

Septiembre 2025 contará con 8 feriados particulares para Buenos Aires: cuáles son y qué días caen

El Decreto 614/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, reglamentó la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos. Esta norma distingue entre los feriados nacionales inamovibles y los trasladables y establece a qué días pueden moverse estos últimos.

Cuando caigan un martes o miércoles, se trasladarán al lunes anterior; cuando coincidan con un jueves o viernes, se pasarán al lunes siguiente. Sin embargo, la Ley "no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo", según explicó el Gobierno.

Para cubrir este vacío, el nuevo Decreto establece que los feriados nacionales trasladables "cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo, podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación", que será la Jefatura de Gabinete.

Feriados
La nueva norma permitirá fijar más fines de semana largos.

La nueva norma permitirá fijar más fines de semana largos.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

La nueva medida se aplicará a los feriados nacionales que sean trasladables, no a los inamovibles, y, en cada caso, la Jefatura de Gabinete definirá si se pasa al viernes o lunes. En lo que queda del año, esta situación solo se dará en el caso del 12 de octubre, que cae domingo.

En cambio, en 2026, ninguno de los feriados trasladables coincide con un fin de semana, por lo que esta norma no se aplicará. Sin embargo, habrá nueve fines de semana largos en el año, ya que el calendario quedará de la siguiente manera:

Feriados nacionales trasladables en 2026

  • Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes: miércoles 17 de junio (se pasa al lunes 15).
  • Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín: lunes 17 de agosto (se mantiene).
  • Día del Respeto a la Diversidad Cultural: lunes 12 de octubre (se mantiene).
  • Día de la Soberanía Nacional: viernes 20 de noviembre (se mantiene).

Feriados nacionales inamovibles en 2026

  • Año Nuevo: jueves 1 de enero.
  • Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.
  • Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia: martes 24 de marzo.
  • Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas: jueves 2 de abril.
  • Viernes Santo: viernes 3 de abril.
  • Día del Trabajador: viernes 1 de mayo.
  • Día de la Revolución de Mayo: lunes 25 de mayo.
  • Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano: sábado 20 de junio.
  • Día de la Independencia: jueves 9 de julio.
  • Día de la Inmaculada Concepción de María: martes 8 de diciembre.
  • Navidad: viernes 25 de diciembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Jefatura de Gabinete definirá el destino de los feriados trasladables que caigan en fin de semana.

El Gobierno definió qué ocurrirá con los feriados nacionales que caigan en fin de semana

Conocé los feriados que habrá el próximo mes

Calendario de feriados: ¿hay alguno en septiembre 2025?

Conocé los feriados que se aproximan en septiembre

Decretan feriado para el lunes 1 de septiembre y habrá fin de semana largo en 2025: cuál es el motivo

El próximo mes hay varios Feriados en diversos lugares del país

Septiembre 2025 comenzará con un feriado y será fin de semana largo: cuál es el motivo

Los Feriados a nivel nacional que quedan en el año

El próximo feriado nacional llega en casi dos meses pero con una curiosidad: cuál es

Los Feriados que tocan el mes próximo

Confirmado: este es el feriado extra que habrá en septiembre 2025

Rating Cero

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 12 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 20 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 27 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 34 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 35 minutos