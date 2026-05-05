Quién es Josías Santos Regis, el papá del nene que estuvo desaparecido en Corrientes

De acuerdo con lo que declararon testigos, el hombre conocido como "el brasilero" se habría llevado al menor en medio de un tiroteo. También detuvieron al abogado José Fernández Codazzi, a quien le atribuyen haber facilitado la fuga del padre del niño.

Con la buena noticia de la aparición de N.S.R en Corrientes, ahora la investigación apunta a su padre, Josías Santos Regis, el papá del menor . El hombre fue detenido, al igual que José Fernández Codazzi, el abogado de la causa.

Quién es José Codazzi, el abogado detenido por la desaparición del nene en Corrientes y su conexión con el caso Loan Peña

Josías Santos Regis, conocido como "el Brasilero", se habría llevado al menor en el medio de un tiroteo que se produjo en la localidad de Esquina. Producto de la violencia, un hombre de 46 años resultó herido. Las investigaciones indican que después del tiroteo, el hombre habría aprovechado para fugarse con el niño.

Mientras Santos Regis permanecía prófugo hasta hace apenas unas horas, la causa dio un giro inesperado ya que la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi , por estar presuntamente vinculado con el hecho.

Aparentemente, el letrado habría facilitado la fuga de Santos Regis con su hijo, por lo que quedó implicado por cómplice por haber sido partícipe de la fuga.

A esta información se llegó a partir de las cámaras de seguridad, donde se ve cómo es que Regis se dirigía a la oficina de Codazzi. Se sospecha que el abogado habría facilitado la camioneta para efectuar la fuga, la cual finalmente allanaron y secuestraron.

Corrientes

Durante las últimas horas del lunes, tras capturar a Codazzi y trasladarlo a unos kilómetros de donde lo habían detenido, los investigadores instigaron al hombre a declarar dónde había dejado exactamente a Santos Regis con su hijo. Tras comparar los testimonios con la declaración Codazzi, las sospechas en torno al abogado crecen.

De esta manera, la Justicia va detrás de tres causas que confluyen en paralelo: una por el tiroteo y tentativa de homicidio, otra por la desaparición del menor y un tercera por la posible complicidad del abogado en el segundo hecho.

Un dato no menor es que Santos Riquelme aparece mencionado en la causa de Loan Danilo Peña, el nene que desapareció el año pasado en Corrientes.

"No está bien de la cabeza": el duro testimonio de la familia del niño secuestrado por su padre en Corrientes

La aparición con vida del niño que había sido llevado por su propio padre en la provincia de Corrientes trajo alivio a su familia. En medio de la conmoción, los hermanos de Mariana, la madre del menor—, brindaron un crudo testimonio sobre lo ocurrido y apuntaron directamente contra el acusado.

“Sentimos felicidad total. Era lo único que queríamos. Ahora la Justicia tiene que hacer su trabajo. Su padre estaba tratando de hacer buena letra para ver a su hijo pero lo condena su ser interior. No puede ser otra cosa de lo que es. Esto no son celos, es otra cosa. No está bien de la cabeza. No es una persona normal”, sostuvo Nadia, una de las hermanas.

En la misma línea, Franco, otro de los hermanos, describió el clima de angustia que atravesó toda la familia durante los días en que el menor permaneció desaparecido: “Fue una angustia enorme para todos. Estamos contentos de encontrarlo bien. Gracias a todos los medios y personas que compartieron la información”.

Además, advirtió sobre la gravedad del accionar del acusado y reconstruyó parte del episodio violento que derivó en la huida: “Se lo quería llevar al nene. Es oriundo de Brasil y estaba buscando la opción de salir de Esquina escapándose de lo que hizo. Le metió cuatro tiros a un hombre, fue directo a matar. Entró de sorpresa y le disparó directo al pecho. Por suerte está bien, gracias a Dios”.

El caso generó un fuerte impacto en la provincia. El menor fue hallado en la ciudad de Goya luego de que el Ministerio de Seguridad activara el Alerta Sofía para intensificar su búsqueda. Su padre, Josías Santos Regis, fue detenido tras haberlo mantenido durante tres días sin contacto con su madre.