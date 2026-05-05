5 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Quién es Josías Santos Regis, el papá del nene que estuvo desaparecido en Corrientes

De acuerdo con lo que declararon testigos, el hombre conocido como "el brasilero" se habría llevado al menor en medio de un tiroteo. También detuvieron al abogado José Fernández Codazzi, a quien le atribuyen haber facilitado la fuga del padre del niño.

Por
El niño fue hallado en el paraje El Duraznito

El niño fue hallado en el paraje El Duraznito, en Corrientes.

Con la buena noticia de la aparición de N.S.R en Corrientes, ahora la investigación apunta a su padre, Josías Santos Regis, el papá del menor. El hombre fue detenido, al igual que José Fernández Codazzi, el abogado de la causa.

N.S.R había sido visto por última vez el 3 de mayo cuando se lo llevó su padre.
Te puede interesar:

Quién es José Codazzi, el abogado detenido por la desaparición del nene en Corrientes y su conexión con el caso Loan Peña

Josías Santos Regis, conocido como "el Brasilero", se habría llevado al menor en el medio de un tiroteo que se produjo en la localidad de Esquina. Producto de la violencia, un hombre de 46 años resultó herido. Las investigaciones indican que después del tiroteo, el hombre habría aprovechado para fugarse con el niño.

Mientras Santos Regis permanecía prófugo hasta hace apenas unas horas, la causa dio un giro inesperado ya que la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi, por estar presuntamente vinculado con el hecho.

Aparentemente, el letrado habría facilitado la fuga de Santos Regis con su hijo, por lo que quedó implicado por cómplice por haber sido partícipe de la fuga.

A esta información se llegó a partir de las cámaras de seguridad, donde se ve cómo es que Regis se dirigía a la oficina de Codazzi. Se sospecha que el abogado habría facilitado la camioneta para efectuar la fuga, la cual finalmente allanaron y secuestraron.

Corrientes

Durante las últimas horas del lunes, tras capturar a Codazzi y trasladarlo a unos kilómetros de donde lo habían detenido, los investigadores instigaron al hombre a declarar dónde había dejado exactamente a Santos Regis con su hijo. Tras comparar los testimonios con la declaración Codazzi, las sospechas en torno al abogado crecen.

De esta manera, la Justicia va detrás de tres causas que confluyen en paralelo: una por el tiroteo y tentativa de homicidio, otra por la desaparición del menor y un tercera por la posible complicidad del abogado en el segundo hecho.

Un dato no menor es que Santos Riquelme aparece mencionado en la causa de Loan Danilo Peña, el nene que desapareció el año pasado en Corrientes.

"No está bien de la cabeza": el duro testimonio de la familia del niño secuestrado por su padre en Corrientes

La aparición con vida del niño que había sido llevado por su propio padre en la provincia de Corrientes trajo alivio a su familia. En medio de la conmoción, los hermanos de Mariana, la madre del menor—, brindaron un crudo testimonio sobre lo ocurrido y apuntaron directamente contra el acusado.

“Sentimos felicidad total. Era lo único que queríamos. Ahora la Justicia tiene que hacer su trabajo. Su padre estaba tratando de hacer buena letra para ver a su hijo pero lo condena su ser interior. No puede ser otra cosa de lo que es. Esto no son celos, es otra cosa. No está bien de la cabeza. No es una persona normal”, sostuvo Nadia, una de las hermanas.

En la misma línea, Franco, otro de los hermanos, describió el clima de angustia que atravesó toda la familia durante los días en que el menor permaneció desaparecido: “Fue una angustia enorme para todos. Estamos contentos de encontrarlo bien. Gracias a todos los medios y personas que compartieron la información”.

Además, advirtió sobre la gravedad del accionar del acusado y reconstruyó parte del episodio violento que derivó en la huida: “Se lo quería llevar al nene. Es oriundo de Brasil y estaba buscando la opción de salir de Esquina escapándose de lo que hizo. Le metió cuatro tiros a un hombre, fue directo a matar. Entró de sorpresa y le disparó directo al pecho. Por suerte está bien, gracias a Dios”.

El caso generó un fuerte impacto en la provincia. El menor fue hallado en la ciudad de Goya luego de que el Ministerio de Seguridad activara el Alerta Sofía para intensificar su búsqueda. Su padre, Josías Santos Regis, fue detenido tras haberlo mantenido durante tres días sin contacto con su madre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

No está bien de la cabeza: el duro testimonio de la familia del niño secuestrado por su padre en Corrientes

"No está bien de la cabeza": el duro testimonio de la familia del niño secuestrado por su padre en Corrientes

play

Apareció el nene que era buscado en Corrientes: lo encontraron en el Paraje Duraznillo

Una nueva audiencia en el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Juicio por la muerte de Maradona: declaran los médicos que realizaron la autopsia

play

Detuvieron al padre del niño que había desaparecido en Corrientes

El niño desaparecido se llama Nahuá Santos Riquelme.

Apareció el niño desaparecido en Corrientes "sano y salvo"

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.
play

Triple crimen narco en Florencio Varela: identificaron a tres nuevos sospechosos

Rating Cero

Adabel Guerrero confirmó su separación tras 17 años de relación 

Tras su escandalosa separación, Adabel Guerrero rompió el silencio: "Hubo un gran desgaste de la relación"

El vínculo habría comenzado hace aproximadamente dos meses.

Quién es Rodrigo Alenaz, el supuesto nuevo amor de Adabel Guerrero tras su separación con Martín Lamela

Pampita, muy cerca de un hombre.

El video de Pampita con un misterioso hombre en una fiesta en Miami

Así fue la impresionante transformación de Gonzalo Higuaín.

Era fake, pero se lo creyeron todos: así quisieron hacer pasar a Gonzalo Higuaín

Jorge Calandrelli era un compositor, arreglador, director y pianista argentino que fue 29 veces nominado a los Premios Grammy y ganó 6

Murió Jorge Calandrelli, músico argentino que trabajó con Tony Bennett, Lady Gaga y Elton John

¿Quién se fue de la casa?

Quién se fue de la casa de Gran Hermano Generación Dorada

últimas noticias

N.S.R había sido visto por última vez el 3 de mayo cuando se lo llevó su padre.

Quién es José Codazzi, el abogado detenido por la desaparición del nene en Corrientes y su conexión con el caso Loan Peña

Hace 9 minutos
play

Crisis en los hospitales universitarios: "En un mes y medio no vamos a poder seguir funcionando"

Hace 13 minutos
Adabel Guerrero confirmó su separación tras 17 años de relación 

Tras su escandalosa separación, Adabel Guerrero rompió el silencio: "Hubo un gran desgaste de la relación"

Hace 20 minutos
Jubilados y pensionados conocieron sus fechas de cobros.

ANSES: todo lo que hay que saber sobre el aumento a los jubilados en mayo 2026

Hace 26 minutos
Volver al Trabajo corresponde al Ministerio de Capital Humano

Volver al Trabajo: cómo consultar si cobro en mayo 2026

Hace 46 minutos