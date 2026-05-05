5 de mayo de 2026 Inicio
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De qué forma podés sacar un turno para la VTV en mayo 2026

El trámite modificó la forma de obtener el turno para hacer la verificación, donde además se cambió el monto a partir de este mes.

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La VTV aumentó un 28% en el mes de amyo 2026.

La VTV aumentó un 28% en el mes de amyo 2026.

Gobierno de Buenos Aires
  • La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores.
  • Es obligatoria para circular en la mayor parte de Argentina, aunque los plazos y costos varían según la jurisdicción.
  • Aumentó un 28% en este quinto mes del año, lo que eleva el costo para todos los vehículos.
  • Para sacar turno para la VTV, el procedimiento varía dependiendo donde te encontrás, si en la Provincia de Buenos Aires (PBA) o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores. Es obligatoria para circular en la mayor parte de Argentina, aunque los plazos y costos varían según la jurisdicción (como CABA o Provincia de Buenos Aires) y el tipo de vehículo.

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En mayo de 2026 requiere una planificación cuidadosa, no solo por la alta demanda de turnos, sino por el fuerte impacto de los nuevos cuadros tarifarios, ya que aumentó un 28% en este quinto mes del año, lo que eleva el costo para todos los vehículos.

Para poder realizar son indispensables ciertos documentos, el conductor debe contar con la documentación obligatoria: DNI vigente, licencia de conducir, cédula verde o azul y el comprobante de pago del turno. Además, el vehículo debe estar equipado con los elementos de seguridad reglamentarios para aprobar correctamente la inspección.

vtv

Cómo sacar un turno para la VTV en mayo 2026

Para sacar turno para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), el procedimiento varía dependiendo de si te encontrás en la Provincia de Buenos Aires (PBA) o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Es fundamental utilizar únicamente los sitios oficiales para evitar estafas.

El proceso en la Provincia se ha modernizado y ahora requiere la creación de un perfil de usuario.

  • Ingresá al sitio oficial: Accedé al Portal de Turnos de la VTV de la Provincia.
  • Registrate: Si es tu primera vez en el nuevo sistema, hacé clic en "Crear una cuenta" y completá tus datos personales y de contacto.
  • Activá tu cuenta: Recibirás un correo electrónico; hacé clic en el enlace para activar tu usuario.
  • Registrá tu vehículo: Iniciá sesión, andá a "Mis Vehículos" y agregá el tuyo ingresando la patente y los últimos números del motor o chasis.
  • Reservá el turno: Hacé clic en "Solicitar Turno", elegí la planta verificadora, la fecha y el horario disponibles.

En la Ciudad, el trámite se gestiona directamente desde la web del Gobierno de la Ciudad.

  • Accedé a la web de CABA: Entrá en la sección de VTV de Buenos Aires Ciudad.
  • Completá el formulario: Ingresá los datos de tu vehículo y de contacto.
  • Seleccioná planta y horario: Elegí entre las plantas disponibles y el momento que más te convenga.
  • Realizá el pago: A diferencia de la Provincia, en CABA debés abonar la reserva (online o presencial) para confirmar el turno.

Cuánto costará la VTV tras el último aumento en mayo 2026

Para mayo de 2026, los costos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en el Área Metropolitana de Buenos Aires presentan actualizaciones significativas debido a los recientes aumentos del sistema:

Los valores vigentes en las plantas bonaerenses de la provincia son los siguientes:

  • Automóviles (hasta 2.500 kg): $97.057,65.
  • Motocicletas: $38.823,06.Vehículos de mayor porte: $174.703,77.
  • Remolques: entre $58.234,59 y $87.351,89 (según el peso)

En cambio en CABA, tras un aumento del 28% aplicado a partir de mayo, las tarifas quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Automóviles particulares: $96.968,19.
  • Motocicletas: $36.459,72.

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