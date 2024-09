El furibundo mensaje de Elba Marcovecchio contra las hijas de Jorge Lanata

En su cuenta de la red social Instagram, Marcovecchio aseguró que el bozal legal había sido solicitado por las hijas de Lanata, llamadas Lola y Bárbara: "La jueza ha levantado el bozal legal que prohibía a los medios de comunicación hablar de Jorge. Bozal que solicitaron sus hijas, no yo. Yo jamás hubiera solicitado una medida que fuera en contra de lo que Jorge pregona y defiende cada día como periodista".

"Espero que todos aquellos que me adjudicaron infamemente la petición del bozal tengan la nobleza de retractarse", agregó en esta línea. Luego, publicó la imagen de un escrito y expresó que fue presentado por Lola y Bárbara Lanata: "Así fue como las hijas de Jorge solicitaron el bozal legal que muchos medios y colegas de mi marido me adjudicaron a mí".

Por último, apuntó hacia el objetivo con el que contaba la medida judicial: "El bozal legal pedido por las hijas de Jorge sólo buscaba impedir que me defendiera de las mendaces acusaciones en mi contra. Yo no pedí un bozal legal. Lo pidieron sus hijas. Yo no pedí una determinación de capacidad de Jorge. Lo pidieron sus hijas. Yo jamás traicionaría la voluntad de mi marido".

Elba Marcovecchio comunicado Elba Marcovecchio cargó contra las hijas de Jorge Lanata. Instagram (@elbitamarcovecchio)

La fuerte denuncia de las hijas de Jorge Lanata contra su esposa, Elba Marcovecchio

Las hijas de Jorge Lanata presentaron una fuerte denuncia contra la esposa del periodista, la abogada Elba Marcovecchio, a quien acusaron entre otras cosas de hurtarle pertenencias, y pidieron quedar a cargo de todas las decisiones vinculadas con la salud de su padre.

Bárbara y Lola Lanata desmintieron haber solicitado ante la Justicia que se declare insano a su padre. Sin embargo, sí hicieron una presentación donde pidieron que "se designe una red de apoyo provisoria con carácter de urgente" y se desplace a Marcovecchio de las tareas de cuidado.

"La causa son 67 páginas durísimas, porque además aportan videos y audios que son muy fuertes, desagradables la mayoría. Acá no se habla de insanía; lo que piden las hijas de Lanata es ser quienes lo cuiden", explicó el periodista Jorge Rial en un dúplex entre Argenzuela, su programa en Radio 10, y La Mañana por C5N.

"Llama mucho la atención porque dan detalles muy precisos. Según la denuncia, Elba Marcovecchio ingresaba al sanatorio con dulces y lo obligaba a comer porque el mismo Jorge, que es diabético, no quería comer. Ella se ponía de espaldas y tapaba las cámaras de terapia intensiva", detalló el conductor, y señaló que "incluso le daba cigarrillos".

Añadió que las hijas de Lanata también aportaron "videos de Elba llevándose cosas" de la casa del periodista, incluidos relojes y certificados de obras de arte valuadas en millones de dólares. "En un momento se habla de hacerle una limpieza energética a la casa, y en realidad era vaciarla de gente para poder acceder a los bienes de Jorge", contó.