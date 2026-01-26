26 de enero de 2026 Inicio
El fuego en Chubut ya arrasó más de 35 mil hectáreas: "Es el peor incendio en 20 años"

El fuego ya arrasó más de 35 mil hectáreas en la cordillera chubutense y mantiene cercada a la localidad de Cholila. En diálogo con C5N, una vecina advirtió que no hay plan de evacuación y que la respuesta oficial es insuficiente frente a la magnitud del desastre.

El fuego en Chubut ya arrasó más de 35 mil hectáreas: "Es el peor incendio en 20 años"

Los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúan avanzando sin control y profundiza un escenario crítico en la región cordillerana. Con más de 35 mil hectáreas consumidas por las llamas, el fuego se mantiene activo desde hace semanas y obliga a un despliegue permanente de brigadistas, bomberos voluntarios y personal de apoyo, que no logra contener el avance del frente ígneo.

El foco más comprometido se extiende sobre el Parque Nacional Los Alerces y las áreas próximas a Villa Lago Rivadavia y Cholila, donde las altas temperaturas y los fuertes vientos del fin de semana potenciaron la propagación del incendio. Las condiciones meteorológicas adversas mantienen en alerta a las comunidades cercanas, mientras los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en la defensa de viviendas e infraestructura básica.

La situación en Cholila es especialmente delicada. El pueblo permanece rodeado por el fuego y el humo, con campos arrasados y familias en riesgo. A la amenaza directa de las llamas se suma la falta de información oficial y de un plan de evacuación, lo que incrementa la angustia de los vecinos ante un escenario que describen como el peor incendio en décadas en la Patagonia.

En diálogo con C5N, Daniela Cantero, vecina de Cholila, describió la gravedad del momento: “Está todo prendido fuego. Estamos bajo el humo y súper preocupados porque no hay información oficial. No tenemos un plan de evacuación. Anoche fue súper crítica: los brigadistas y los autoconvocados quedaron encerrados por el fuego”.

Cantero remarcó que la magnitud del incendio supera largamente los recursos disponibles. “Recién estaba operando un helicóptero, pero con uno solo parar este incendio es imposible”, advirtió, y señaló que “el fuego arrasó con el campo de muchas familias y estuvo muy cerca de una escuela”.

La vecina también denunció desorganización y ausencia de coordinación estatal: “Nos manejamos con grupos de WhatsApp entre vecinos. Es desesperante porque no hay un plan. Hacemos lo que podemos y nos ayudamos entre nosotros”. En ese contexto, destacó el trabajo de quienes combaten las llamas: “Los bomberos y brigadistas autoconvocados están poniendo el cuerpo hace más de 40 días. Hay que aplaudirlos de pie porque están defendiendo las casas”.

“Hoy se está quemando toda la cordillera y el fuego está al lado nuestro. Anoche no durmió nadie: los vecinos salían corriendo para ayudar en distintas casas. Hay mucha solidaridad, pero también mucha gente en peligro”, concluyó Cantero, al advertir que, pese a haber unas 300 personas trabajando en la zona, “no da abasto porque está todo prendido fuego”.

En ese marco, Cantero advirtió sobre la dimensión histórica del desastre: “Creo que es el peor incendio de los últimos 20 años en la Patagonia. Hay unas 300 personas trabajando, pero no alcanza porque está prendido fuego todo”, afirmó, al remarcar que la emergencia supera ampliamente la capacidad de respuesta actual en la zona.

