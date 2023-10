El fiscal pidió que Aníbal Lotocki vaya a juicio oral por la muerte de Cristian Zárate

Recchini sostuvo que Lotocki levó adelante la cirugía que terminó con el fallecimiento de Zárate en una clínica privada de Caballito "a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría, a tal punto que no hizo nada para evitarlo".

Además, incluyó en la presentación los mensajes de texto que la mujer del médico le envió a la víctima para "apurar" la cirugía, amenazándolo con que el Gobierno podía "volver a cerrar todo" en el contexto de la pandemia de Covid-19.

El fiscal pidió que Lotocki sea juzgado por "homicidio simple con dolo eventual y en concurso real con alteración de pruebas", ya que los estudios prequirúrgicos no se hicieron o estaban falseados. La pena en expectativa es de 8 a 25 años de prisión.

Lotocki detenido

La viuda de Cristian Zárate apoyó el pedido del fiscal: "Lotocki es un asesino"

"No puedo dejar de agradecerle al fiscal Recchini. Él hizo todo esto", aseguró la viuda de Cristina Zárate, Romina Sicoli, durante una entrevista con Lucila Trujillo en el programa Nos Vemos por C5N. "Lotocki lo dejó morir como a un perro. No se lo voy a perdonar nunca en la vida", agregó.

La mujer recordó que, cuando la Policía llegó a la clínica donde murió su esposo, el médico "se encerró y el jefe de la brigada tuvo que ir hasta el lugar y derribar la puerta. Lo encuentra a él, con el camisolín ensangrentado, cambiando la historia clínica. No es que lo estoy inventando yo, está en la causa", sostuvo.

También rechazó las versiones de que Lotocki habría tenido conductas suicidas en la cárcel y aseguró que el médico "inventa cosas" para ser admitido en Prisma, el programa psiquiátrico del penal de Ezeiza. "Si tuvo los huevos de matarlo como un perro, dejarlo morir y abrirlo dos veces, ahora que se la recontra banque porque es un asesino", afirmó.

cristian zarate

"Lo abrieron dos veces por la misma herida en menos de seis horas; no le pasaron sangre; le pasaron analgésicos en vez de medicamentos; lo durmieron para que no grite de dolor; no tenía una manta térmica y estaba con los labios morados; el SAME lo encontró muerto y le estaban haciendo RCP con la mano", enumeró.

Sicoli remarcó que "acá hay una muerte y con todas las pruebas de que lo hizo él, que sabía que podía hacerlo y lo hizo. Es lamentable que se tenga que morir alguien para que el resto pueda decir 'Por lo menos está preso' por todo el daño que les hizo", concluyó.