El escalofriante caso de la muñeca Annabelle mendocina: "La vamos a encerrar"

Cómo salida de una película de terror, unos investigadores encontraron una muñeca que le "generaba malestar" a las personas que la manipulaban. El misterio y la incertidumbre sobre su origen generaron cierto paralelismo con la protagonista de "El Conjuro".

¿La nueva muñeca Annabelle es argentina? " ¿Y si realmente hay en Mendoza una muñeca que tiene una maldición? A simple vista, es bastante normal, antigua de porcelana y está muy bien cuidada.

Pero los comentarios en redes sociales corrieron luego de que un grupo de investigadores mendocinos acudieran a un llamado por una muñeca de porcelana que al parecer estaría poseída . El misterio de la historia generó curiosidad y un paralelismo entre ella y la muñeca Annabelle, conocida por ser protagonista en la película "El Conjuro".

Desde hace un tiempo le viene ocasionando malestar y muchas dificultades a las personas que la manipularon", comenzó a relatar el investigador Gastón Zuñiga , durante el programa Misterios Mendoza.

Según explicó, una mujer bastante agitada llegó a un local ubicado en la calle Chile, en el centro de Mendoza, con la muñeca y la arrojó sobre el mostrador. "La mujer estaba alterada, asustada y nerviosa", añadió Zuñiga, que al parecer esta persona les gritó "no quiero saber nada con ella, déjenla, quiero que esta muñeca se quede acá".

A pesar de que los empleados del negocio le preguntaron por qué les dejaba el juguete, la mujer no respondió y salió corriendo. "Quienes la manipulaban empezaron a manifestar problemas de salud" , aseguró el investigador paranormal.

En esa línea remarcó que "mandamos hacer un cofre especial, donde la vamos a encerrar para que nadie la manipule. La vamos a llevar a una iglesia para que la bendigan". Este relato generó paralelismos con Annabelle, la muñeca que recientemente volvió a estar en los titulares tras la repentina muerte de su nuevo cuidador, tras el fallecimiento de los Warren.

En las redes sociales de Alerta Roja Oficial, compartieron un video del día que fueron a buscar a la muñeca y a otras, donde se puede ver a una persona, utilizando guantes negros para protegerse, agarran a la muñeca de atrás de una vitrina y la muestra a la cámara.

Sin embargo, un pequeño detalle llamó la atención a sus seguidores, en tan solos segundos algunos de ellos lograron ver cómo la muñeca mueve los ojos y mira a la persona que la está manipulando. Esto generó todavía más incertidumbre y curiosidad en torno a la pequeña muñeca de pelo largo, que revolucionó las calles de Mendoza.