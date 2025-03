El enojo de jubilados tras la represión: "Van por nuestras jubilaciones y nuestros derechos"

"Estuvimos en la marcha como todos los miércoles reclamando por nuestros derechos, somos todos jubilados. La violencia que sufrimos miércoles a miércoles es inaudita, parece que estuviéramos en una guerra", expresó una jubilada que además recordó: "Lo único que reclamamos es que nos suban la jubilación".

"Cobramos $290 mil pesos; nosotros para gases no tenemos", señaló en referencia a los altos costos que implican los operativos desplegados cada semana por orden de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre quien sostuvo: "La ministra no es humana, porque solamente una bestia manda a hacer lo que manda a hacer. Nos gasean, nos pegan, nos tiran con carros hidrantes y nosotros vamos sin escudos, sin gorros, sin palos, no rompemos nada".

Por su parte, otra mujer añadió: "No me sorprende nada de Patricia Bullrich. Desde lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel". "No me sorprende nada de este Gobierno, que es cruel, cruento, que no tiene ni un político adentro. Tiene todos generadores de negocios. Guardaron la Constitución bajo siete llaves", apuntó.

En esa línea, reflexionó: "¿Por qué siempre con los jubilados? Tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Javier Milei". "Le pido a la sociedad argentina entera que pueda mirar más allá, que puedan mirar el fondo fiduciario que tiene el régimen provisional argentino. Que sepan que van por nuestras jubilaciones y derechos", concluyó.