El emotivo testimonio de un joven en la Marcha Antifascista LGBTIQ+: "Mi tía es la única que me apoyó en mi familia"

Ana Rodríguez Correa, para La Voz de la Calle, recorrió las inmediaciones de la marcha y se encontró con una mujer que estaba con su familia. "Es la segunda vez que vengo a la Marcha del Orgullo. Hoy vine porque me aparecen aberrantes las palabras del Presidente" , contó sobre los motivos que la animaron a acercarse a marchar.

A su vez, la mujer se mostró en contra de los discursos de odio pronunciados por el Presidente y lamentó: "Tengo nietos y no puedo permitir que esté pasando, me duele todo esto porque no sé que pasará pasando a futuro".

Enseguida, su sobrino tomó el micrófono y, directo a cámara, dijo: "Quiero agradecer porque la tía fue la única que me apoyó en toda la familia".

Luego, entre lágrimas y quebrado, agregó: "Me dijo respetate, apoyate a vos mismo. querete, fueron las palabras más importantes que me dijiste tía".

Famosos y figuras políticas participan de la Marcha del Orgullo Antifascista LGBTIQ+

En un día histórico, a las miles de personas que participaron de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirrascista en Plaza de Mayo se sumaron figuras del mundo del espectáculo y de la política. Lali Espósito, una de las máximas exponentes.

La cantante, una de las principales referentes de la oposición tras varios idas y vueltas con Javier Milei, dijo presente en la marcha junto su pareja, a María Becerra y a Taichu. La actriz, de hecho, fue una de las primeras en manifestarse luego del polémico discurso de Davos.

Espósito y Becerra vestían una remera que enviaba un mensaje directamente al Gobierno: "Todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan". Taichu, por su parte, vestía una remera que decía "Stop being facho", cuyo significado en español es "basta de ser facho".

Otro de los presentes fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Una de las principales figuras políticas de la oposición decidió acercarse a marchar junto a la comunidad LGBTIQNB+, aunque por el momento no hizo ningún posteo en redes sociales.

Esteban Paulón, diputado y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+, habló con Adrián Salonia para C5N y aseguró que "Milei se buscó el emigo equivocado". "Fuimos un colectivo que fue muy maltratado y como sociedad no vamos a volver atrás con los derechos conquistados".