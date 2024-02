El duro testimonio de una mujer víctima del ajuste de Javier Milei: "El 31 de diciembre dormí en la plaza"

Una mujer relató en primera persona cómo se desordenó su vita cotidiana a partir de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Se quebró ante la falta de trabajo y no poder pagar el boleto para que su hija vaya a rendir.

En medio del ajuste que viven los argentinos, una mujer relató que en sus 48 años de vida nunca pasó semejante situación y apuntó contra el presidente Javier Milei: "El 31 de diciembre con esta basura de gobierno dormí en una plaza y no me da vergüenza".

En su relato, la mujer describió: "Me indigno hasta las lágrimas porque llevamos décadas militando para que esto no pase". Hace un mes se mudó hace al Conurbano bonaerense y hace un mes que está sin trabajo. Aclaró que es beneficiaria del plan Potenciar Trabajo y todavía no sabe si va a conserva su tarea.

Contó que tiene una hija "que fue a rendir ayer y no le alcanzó para el boleto", y destacó que es una trabajadora de la economía popular e integrante de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular).

"Antes tenía un gobierno que le daba trabajo y tenía qué comer. No estoy molesta con el pueblo. Estoy molesta con muchos dirigentes que permiten que estos gobiernos lleguen al poder. Eso me indigna", sentenció.