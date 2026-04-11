Gerardo Romano, en el estreno de TVR: "Están perdiendo imagen el Presidente y sus elegidos"

En una nueva temporada del emblemático programa, el actor habló de todo, cuestionó las políticas del Gobierno y dio su visión sobre la caída en las encuestas del líder libertario: "Está declinando mucho".

Empezó la nueva temporada de TVR por la pantalla de C5N, con la vuelta a la conducción de Juan Di Natale y la incorporación de Carolina Papaleo. El invitado de la noche fue el experimentado actor Gerardo Romano, quien, más allá de su versatilidad y destreza actoral, tiene una marcada ideología política y no se calla nada. "Una frustración enorme", analizó sobre la administración de la actual gestión de Javier Milei.

En el intercambio con los conductores del programa, el artista y abogado se refirió a la fragilidad institucional que rodea al Gobierno y, en particular, sobre el caso que involucra a Manuel Adorni, se dirigió a la escribana Adriana Nechevenko , quien supervisó la compra de propiedades por parte del vocero presidencial. "Lo que le recomendaría es hacer funcionar los mecanismos institucionales y constitucionales", afirmó.

"Que pase algo con todo esto que está ocurriendo", observó sobre las malas decisiones legislativas, la cuestionable labor de la Justicia y la arrogancia del Poder Ejecutivo. "Una frustración enorme. El Gobierno declarándole la guerra a Irán sin consultarle al Congreso. Nos meten en un baile jodido", ejemplificó Romano sobre la liviandad de los discursos libertarios, y agregó: "Vivo con tremenda preocupación todo lo que está pasando".

En estos días, Liliana Franco, periodista de Ámbito, no pudo ingresar a la Casa Rosada después de muchos años y realizó un descargo. En ese marco, Romano reconoció que ve con buenos ojos que algunos periodistas "hayan reculado y hayan abierto un poco la puerta para empezar a dejar pasar lo que ocurre en la realidad".

En ese sentido, por las distintas batallas ligadas a la corrupción que afrontan Javier Milei y su equipo , el experimentado artista afirmó que se está "abriendo una brecha" y aseguró que la imagen del mandatario "está declinando mucho". "Está perdiendo imagen el Presidente y sus elegidos", aseveró Romano, y se mostró esperanzado por el crecimiento en las encuestas de Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof.

Embed - GERARDO ROMANDO en TVR: "Yo VIVO con TREMENDA PREOCUPACIÓN TODO lo que ESTÁ PASANDO"

El actor no dejó pasar la polémica causa de los préstamos hipotecarios a funcionarios públicos por montos millonarios y realizó una comparación con "La Feliz", ciudad en la que estuvo toda la temporada. "Nunca había visto la cantidad de motochorros, la cantidad de gente drogada y en pedo, tirada en la calle, durmiendo en recovas, en un clima como el de Mar del Plata, que es tan fresco y ventoso", señaló, y remarcó la diferencia entre los beneficiarios del Banco Nación y la miseria que gana terreno en las calles de todo el país. "Es un contraste desagradable", cerró.

El actor recordó cuando estuvo presente y leyó un discurso, junto a Papaleo, en una de las marchas contra la vuelta del Fondo Monetario Internacional al país, de la mano de Mauricio Macri. "Fue muy placentero estar con la compañera ahí hablándole al pueblo y denunciando el afano de los préstamos que nos da el FMI", sentenció.

Siempre optimista, el actor, de amplia trayectoria de lucha y resistencia, manifestó su deseo para el futuro de la Argentina. "Yo creo que si todos trabajamos y nos preocupamos, se va a crear un contagio que nos va a llevar a salir del pozo. La esperanza es lo que nos queda", concluyó.

En el cierre de la entrevista, los conductores le pidieron al invitado que evaluara el primer programa del año. "Nunca estuvimos con una realidad tan adversa, con un gobierno tan poco democrático, tan corrupto, tan ineficiente y tan falto de valores éticos y morales. A mí me gusta que exista TVR porque es una voz crítica. A veces no me dan ganas de reírme, me dan ganas de llorar. Les pongo un 10, como siempre", evaluó Gerardo Romano.