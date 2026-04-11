12 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Gerardo Romano, en el estreno de TVR: "Están perdiendo imagen el Presidente y sus elegidos"

En una nueva temporada del emblemático programa, el actor habló de todo, cuestionó las políticas del Gobierno y dio su visión sobre la caída en las encuestas del líder libertario: "Está declinando mucho".

Por

Gerardo Romano en TVR opinó de todo: "Vivo con tremenda preocupación lo que está pasando".

Empezó la nueva temporada de TVR por la pantalla de C5N, con la vuelta a la conducción de Juan Di Natale y la incorporación de Carolina Papaleo. El invitado de la noche fue el experimentado actor Gerardo Romano, quien, más allá de su versatilidad y destreza actoral, tiene una marcada ideología política y no se calla nada. "Una frustración enorme", analizó sobre la administración de la actual gestión de Javier Milei.

Te puede interesar:

La madrina de Ángel apuntó contra la madre: "Lo zamarreaba cuando era bebé"

En el intercambio con los conductores del programa, el artista y abogado se refirió a la fragilidad institucional que rodea al Gobierno y, en particular, sobre el caso que involucra a Manuel Adorni, se dirigió a la escribana Adriana Nechevenko, quien supervisó la compra de propiedades por parte del vocero presidencial. "Lo que le recomendaría es hacer funcionar los mecanismos institucionales y constitucionales", afirmó.

"Que pase algo con todo esto que está ocurriendo", observó sobre las malas decisiones legislativas, la cuestionable labor de la Justicia y la arrogancia del Poder Ejecutivo. "Una frustración enorme. El Gobierno declarándole la guerra a Irán sin consultarle al Congreso. Nos meten en un baile jodido", ejemplificó Romano sobre la liviandad de los discursos libertarios, y agregó: "Vivo con tremenda preocupación todo lo que está pasando".

En estos días, Liliana Franco, periodista de Ámbito, no pudo ingresar a la Casa Rosada después de muchos años y realizó un descargo. En ese marco, Romano reconoció que ve con buenos ojos que algunos periodistas "hayan reculado y hayan abierto un poco la puerta para empezar a dejar pasar lo que ocurre en la realidad".

En ese sentido, por las distintas batallas ligadas a la corrupción que afrontan Javier Milei y su equipo, el experimentado artista afirmó que se está "abriendo una brecha" y aseguró que la imagen del mandatario "está declinando mucho". "Está perdiendo imagen el Presidente y sus elegidos", aseveró Romano, y se mostró esperanzado por el crecimiento en las encuestas de Cristina Fernández de Kirchner y de Axel Kicillof.

Embed - GERARDO ROMANDO en TVR: "Yo VIVO con TREMENDA PREOCUPACIÓN TODO lo que ESTÁ PASANDO"

El actor no dejó pasar la polémica causa de los préstamos hipotecarios a funcionarios públicos por montos millonarios y realizó una comparación con "La Feliz", ciudad en la que estuvo toda la temporada. "Nunca había visto la cantidad de motochorros, la cantidad de gente drogada y en pedo, tirada en la calle, durmiendo en recovas, en un clima como el de Mar del Plata, que es tan fresco y ventoso", señaló, y remarcó la diferencia entre los beneficiarios del Banco Nación y la miseria que gana terreno en las calles de todo el país. "Es un contraste desagradable", cerró.

El actor recordó cuando estuvo presente y leyó un discurso, junto a Papaleo, en una de las marchas contra la vuelta del Fondo Monetario Internacional al país, de la mano de Mauricio Macri. "Fue muy placentero estar con la compañera ahí hablándole al pueblo y denunciando el afano de los préstamos que nos da el FMI", sentenció.

Siempre optimista, el actor, de amplia trayectoria de lucha y resistencia, manifestó su deseo para el futuro de la Argentina. "Yo creo que si todos trabajamos y nos preocupamos, se va a crear un contagio que nos va a llevar a salir del pozo. La esperanza es lo que nos queda", concluyó.

En el cierre de la entrevista, los conductores le pidieron al invitado que evaluara el primer programa del año. "Nunca estuvimos con una realidad tan adversa, con un gobierno tan poco democrático, tan corrupto, tan ineficiente y tan falto de valores éticos y morales. A mí me gusta que exista TVR porque es una voz crítica. A veces no me dan ganas de reírme, me dan ganas de llorar. Les pongo un 10, como siempre", evaluó Gerardo Romano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Denuncian que el "número 2" de Caputo recibió un millonario crédito del Banco Nación para comprar una casa en un country

play

¿Se podría haber evitado la masacre de San Crístóbal? El informe reservado que anticipó el horror

play

Según la cámara empresaria, el boleto de colectivo debería salir más de $2.000 para que se normalice el servicio

play

Los 6 ejercicios de fuerza que mejoran tu estado de salud

A nivel global, 1 de cada 31 niños son diagnosticados con TEA.

La lucha de las familias TEA por la inclusión en medio del ajuste y la falta de estadísticas

La historia del excombatiente Rubén Otero. 

Rubén Otero, el sobreviviente de Malvinas al que la música y el teatro lo ayudó a salir a flote

Rating Cero

Las redes dejaron en evidencia que hay 3 jugadores próximos a irse del juego.

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa según las encuestas

La periodista quedó en medio de los rumores sobre una relación con el futbolista.
play

Qué decía el mensaje que Antonela Roccuzzo le mandó a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

El rey del pop viene a confirmar su romance con el público argentino.

Furor por Ricky Martin en Argentina: llegó al país con sus hijos en la previa de sus shows

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.
play

"Es plata muy fácil": Stephanie Demner reveló por qué recibe miles de dólares sin trabajar

La argentina fue confirmada como una de las candidatas en el casting de Atlanta.

Eva de Dominici está a un paso de ser la nueva villana en la secuela de Superman

La banda inglesa anunció el lanzamiento de su disco numero 25 para este 2026.
play

Los Rolling Stones anuncian nuevo disco y lanzan el single Rough and Twisted

últimas noticias

Milei sostiene a Adorni, pero el costo que paga puertas adentro del Gobierno es altísimo.

El Gobierno y su choque de discursos por el rumbo económico y la defensa de Adorni: ¿desajuste o interna feroz?

Hace 2 horas
La Lepra mendocina, la sensación del torneo, ya clasificó a los octavos.

Con el primer clasificado, así están los cruces de octavos de final: un grande afuera y un clásico histórico

Hace 2 horas
Las redes dejaron en evidencia que hay 3 jugadores próximos a irse del juego.

Gran Hermano: quién será el próximo eliminado de la casa según las encuestas

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del sábado 11 de abril de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3873 del sábado 11 de abril de 2026

Hace 2 horas
play

Gerardo Romano, en el estreno de TVR: "Están perdiendo imagen el Presidente y sus elegidos"

Hace 2 horas