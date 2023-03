El duro relato de Pitu Salvatierra sobre el consumo problemático de drogas: "Es un mundo muy oscuro"

"Yo soy una persona en recuperación. Hace diez años que no consumo sustancias. Es un mundo muy oscuro, muy gris, muy complejo de salir, para mí. He consumido con personas que no han tenido ese problema, que han consumido y se fueron a su casa y al otro día fueron a laburar. Yo no podía, tenía que estar cinco días enroscado con esa porquería", relató Pitu.