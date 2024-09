El dramático testimonio de un jubilado que asiste a un comedor: "Este Gobierno nos arruinó la vida"

Ricardo contó que vive con sus hijas y que no puede ni siquiera comprarse los remedios. No puede siquiera asegurarse una comida al día

Sobre su situación personal, relató: “Vivo acompañado de mis hijas, no me pueden comprar ni los medicamentos así que me las arreglo como puedo. Por suerte no pago alquiler ni expensas. La época de Perón y Evita era otra vida”.

En la misma línea, reconoció que últimamente “estamos muy limitados con el dinero” y enumeró: “No podemos hacer salidas como hacíamos antes, tenemos que comprar cortes de carne económicos porque... olvidate, asado ya no podemos comer”.

“Yo voy a un centro de día que me da de comer y si no lo hiciera, es imposible llegar. A la noche hago sopa o algo económico, que no es lo mejor, pero me las tengo que arreglar”, concluyó.

El duro presente de los jubilados: "Comen a media tarde para que les alcance el resto del día"

Mirta Tundis, exdiputada de la Nación, echó luz a la angustiante realidad que viven los jubilados y jubiladas de nuestro país. “El jubilado come a media tarde para que le alcance”, comentó.

Quien fue representante del Frente Renovador en la Cámara Alta, complementó su afirmación asegurando que “están mal alimentados y tampoco se medican porque no pueden comprarse los remedios”.

En la misma línea, agregó que “no se puede ni siquiera contener a los jubilados. Hoy en día los centros de jubilados se transformaron en comedores porque solo van allí para tener un plato de comida”.

“La situación de los jubilados siempre fue crítica. Hubo momentos más amables, pero en algún tiempo juntaban todo el mes plata porque desde la secretaría de Turismo de nación le daban las chances. Hoy no tienen nada”, lamentó.

“Es muy triste, el desempleo genera que el sistema previsional se debilite, y si la gente no trabaja son aportes que se pierden. Desde el Gobierno dicen que baja la inflación, pero es porque hay recesión y no hay consumo”, concluyó.