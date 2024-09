Tras vetar el aumento a jubilados, el Gobierno confirmó que tampoco actualizará el bono de $70.000

Luego de vetar el aumento en los haberes jubilatorios aprobado por el Congreso, el Gobierno confirmó este viernes que no actualizará el bono de $70.000 que percibirán los jubilados el mes que viene. Lo anticipó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa donde aseguró que "no hay ninguna definición de cambiar el monto".

Hay que recordar que desde el comienzo de la gestión liberaría, el valor del bono no sufrió ningún aumento, el cual sufrió una fuerte licuación debido a la inflación ocurrida en los últimos 10 meses.

adorni1.jpg

Las declaraciones del funcionario ocurren luego que la Cámara de Diputados ratificara el veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria que suponía un aumento previsional del 8%.

Cada vez más jubilados acuden a los comedores en los barrios por la crisis económica

En el Palacio Legislativo, la Cámara de Diputados ratificó el miércoles el veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula previsional y, en la calle, la Policía reprimió a los jubilados. Mientras tanto, en los barrios, cada vez más adultos mayores, con su poder adquisitivo deshecho, acuden a los comedores populares para poder alimentarse al menos una vez en el día.

C5N recorrió el Club Popular El Dari de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, donde funciona el comedor de Marta. La mujer dialogó con Adrián Salonia y contó la situación de su establecimiento, que no es distinta a la de tantos otros repartidos por todo el país.

"Cada vez más familias vienen a pedir un plato de comida, cada vez más jubilados. Es una tristeza ver cómo nuestros adultos mayores tienen que recurrir a un comedor cuando su sueldo es mínimo. Ellos están cobrando $230 mil, con los remedios que consumen no pueden comer sano y vienen acá, que es una comida que es rica pero tiene sal, cosas que ellos no tendrían que comer. Es triste ver cómo cada vez se llena más de gente este lugar", describió.

Embed - CADA VEZ MÁS JUBILADOS RECURREN a COMEDORES POPULARES

"Tengo enojo, bronca, rabia. Hay 60 pibes que se van a comer con una sola comida al día. El Gobierno no ve nuestra realidad, no vienen a los barrios. Los invito a ver todos estos tuppers. No tenemos respuesta de Nación, no nos llega ningún alimento", lamentó.

Marta contó que el pasado lunes representantes de comedores fueron recibidos por el Ministerio de Capital Humano. "Pero todo inconcluso, la solución no llega, no saben qué hacer con nosotros", apuntó.

"Los jubilados trabajaron toda su vida para esto, cuando podrían estar en su casa, disfrutar de sus cositas, comer lo que necesitan. Te genera un sentimiento horrible. Me gustaría decirle al Presidente si él no tiene madre. Ver cómo los golpearon en la marcha. Entiendo que la Policía está haciendo su trabajo, pero ¿es justo golpear a las personas mayores? Es mucha angustia", planteó.