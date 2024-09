Cada vez más jubilados acuden a los comedores en los barrios por la crisis económica

"Cada vez más familias vienen a pedir un plato de comida, cada vez más jubilados. Es una tristeza ver cómo nuestros adultos mayores tienen que recurrir a un comedor cuando su sueldo es mínimo. Ellos están cobrando $230 mil, con los remedios que consumen no pueden comer sano y vienen acá, que es una comida que es rica pero tiene sal, cosas que ellos no tendrían que comer. Es triste ver cómo cada vez se llena más de gente este lugar", describió.

"Tengo enojo, bronca, rabia. Hay 60 pibes que se van a comer con una sola comida al día. El Gobierno no ve nuestra realidad, no vienen a los barrios. Los invito a ver todos estos tuppers. No tenemos respuesta de Nación, no nos llega ningún alimento", lamentó.

Marta contó que el pasado lunes representantes de comedores fueron recibidos por el Ministerio de Capital Humano. "Pero todo inconcluso, la solución no llega, no saben qué hacer con nosotros", apuntó.

"Los jubilados trabajaron toda su vida para esto, cuando podrían estar en su casa, disfrutar de sus cositas, comer lo que necesitan. Te genera un sentimiento horrible. Me gustaría decirle al Presidente si él no tiene madre. Ver cómo los golpearon en la marcha. Entiendo que la Policía está haciendo su trabajo, pero ¿es justo golpear a las personas mayores? Es mucha angustia", planteó.

Represión jubilados 9 Jubilados que se manifestaban contra el veto de Javier Milei frente al Congreso fueron reprimidos por la Policía. Camila Alonso Suarez

Por su parte, Martina, una de las jubiladas que asiste al comedor, describió su situación: "El sueldo que nos da el Gobierno no nos alcanza para nada. Compramos remedios o comemos. Compré remedios ayer y no me queda nada, tuve que venir al comedor para poder comer una vez al día por lo menos".

"Carne, bien gracias. Comés verdura o nada, porque no alcanza. Siento tristeza porque uno laburó toda su vida para poder vivir su vejez, por lo menos comer, porque con la mínima no podés hacer otra cosa. Es una tristeza para mí y para todos los jubilados, que somos un montón, hay gente que alquilaba y ahora está durmiendo en la calle. Es injusto", sostuvo.

La mujer explicó que tuvo que empezar a recurrir este año, ya que "me agarró artrosis y tengo que comprar pastillas porque no te dan". Además, señaló con tristeza que "los jubilados viniendo acá les estamos sacando la comida a los chicos, porque hay muchos chicos pobres que no tienen para comer, hay mamás solas con un montón de chicos. Es una tristeza para el país".

"Al Presidente le diría que se vaya, no tiene nada que hacer acá, es un tipo que no valora a nadie, rechaza a los pobres, a la gente mayor, ¿para qué queremos un presidente así?", concluyó.