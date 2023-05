El doloroso mensaje del hermano del joven que murió atacado a machetazos en México

El joven cordobés estuvo internado en el Hospital Ángel del Mar, en Puerto Escondido, Oaxaca y murió luego de ser trasladado en un avión sanitario hacia la Ciudad de México.

Sus familiares confirmaron el deceso con un mensaje a la prensa: “La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, señalaron.

"Vola muy alto torito, nos veremos de nuevo", concluye el mensaje acompañado de una foto juntos mediante su viaje en el país azteca.

Argentinos agredidos a machetazos en México: los hechos

El ataque ocurrió durante la tarde del viernes en la zona turística denominada Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa Tutupepec.

Por motivos que aún se investigan, un joven agredió a machetazos a los tres jóvenes oriundos de Córdoba. Los tres heridos fueron atendidos en la costa por paramédicos de Protección Civil Municipal y luego trasladados de urgencias al hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido.

Mientras que la Policía municipal detuvo al sospechoso del ataque, a quien identificó como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, oriundo de Ometepec, Guerrero.

En tanto, el Gobierno Municipal de Villa de Tutupetec emitió un comunicado ayer sábado, en el cual reprobó "rotundamente" el ataque sufrido por los turistas argentinos y señaló que el detenido arribó a dicho municipio "en busca de empleo, por lo cual no tiene relación alguna con la comunidad".

"De manera inmediata, la comunidad, la Policía municipal preventiva y la Coordinación Municipal de Protección Civil, actuaron en tiempo y forma para el auxilio de los lesionados, trasladándolos al hospital Comunitario de Río Grande y posteriormente fueran canalizados a un Hospital de Segundo Nivel en la Ciudad de Puerto Escondido en donde reciben la atención necesaria", aseguraron.

Desde el Gobierno Municipal expresaron que el sospechoso "fue consignado a la Vice Fiscalía Regional de la Costa, en donde la Mesa de Delitos de Alto Impacto será la encargada de definir su situación legal".