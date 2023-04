El dolor de la viuda del colectivero asesinado en La Matanza: "Me sacaron las ganas de vivir".

En tanto, manifestó que el chofer asesinado tenía planeado jubilarse y dejar su trabajo para continuar con otros proyectos: "Él tenía el trámite de jubilación, quería jubilarse. Sólo esperábamos la contestación de la Anses. Teníamos planes de viajar y poder comprar nuestra casa. Poder vivir lo que nos quedaba, poner un negocio, tener lo nuestro. También irnos de Buenos Aires, estaba muy complicado todo. Él tuvo muchos problemas de salud".

Luego, en esta línea, también añadió: "Últimamente él no quería ir más a trabajar, no sé si por miedo. Quería que salga la jubilación y disfrutar de la familia que habíamos armado. Que estemos juntos. A él le gustaba mucho cocinar. Teníamos planes de poner algo de comida. Estábamos esperando a que se diera todo para poder hacerlo".

"Le dije que me llame cuando llegue a kilómetro 29, cosa que no use el celular cuando maneje. Le mandé un par de mensajes y ya no respondió. Todos los recorridos, dónde estaba, dónde iba. Pensaba en ir a buscarlo en Catán y esperarlo. Ir a hablar con inspectores. Me pareció raro que no se haya comunicado desde otro lado. Me lo comunica gente de la empresa", agregó la mujer sobre cómo se enteró de la muerte de su marido.

El pedido de justicia de la viuda del colectivero asesinado en La Matanza

En otro fragmento de la entrevista con C5N, la mujer fue consultada sobre el ataque al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y enfatizó en el pedido de justicia: "De Berni no me quiero poner a hablar ahora. Me enteré porque estuve viendo las noticias. Solamente pido justicia. Que esto salga todo a la luz, no puede seguir pasando todo esto".

Además, se refirió al trayecto que realizaba su marido en la línea 620 y describió el colectivo que conducía el chofer. "Todos los recorridos eran muy peligrosos. Había uno que él no lo hacía. Para él, su trabajo era todo. Adoraba lo que hacía. La unidad que manejaba Daniel no tenía cámaras de seguridad", aseguró.

Por último, manifestó la dificultad de dialogar con sus hijos sobre lo sucedido: "A mi hija no pude decirle todavía. A mi nene sí porque es el que más me acompaña en estos momentos. No pude hablar con los hijos que tenía de su anterior pareja".