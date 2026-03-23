El dolor de la esposa del hombre asesinado por patovicas en San Miguel: "Es una tragedia tremenda"

La mujer expuso su aflicción por el crimen de su esposo, identificado como Alexis Rogers, que se registró en un bar. "Todo el mundo lo quería y lo adoraba", marcó.

La esposa del hombre asesinado por cuatro patovicas de un hombre de San Miguel definió el hecho como "una tragedia tremenda" y exigió que las autoridades avancen en la investigación. Además, describió a la víctima como "muy trabajadora, responsable y buen padre".

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En diálogo con un grupo de periodistas, la mujer, llamada Verónica expuso su aflicción y recordó el momento en el que su familia le informó sobre el suceso: "Acababa de nacer nuestra tercera nieta. Es una tragedia tremenda. En ese momento estaba en el hospital acompañando a mi hija. Me enteré a través de mi hijo, de la peor manera".

"Pipa era un excelente hombre, el amor de mi vida. Estábamos casados desde hacía 30 años y teníamos tres hijos. Todo el mundo lo quería y lo adoraba. Era una persona muy trabajadora, responsable y buen padre. Era militante peronista y llevaba la bandera de la justicia. Voy a luchar para defender su bandera. Hacía eventos y también trabajaba en Tecnópolis", agregó en esta línea sobre el hombre, quien fue identificado como Alexis Rogers.

Por su parte, el hijo de Rogers destacó a su padre: "Trato de estar lo mejor posible pero en estas situaciones no se puede estar bien. Quiero justicia porque mi papá era una buena persona. Era un tipo trabajador que siempre me inculcó el trabajo. No se merecía una muerte así".

El episodio se produjo en la vereda de l bar Sutton , ubicado en la intersección de Las Heras y Paunero. Según las primeras reconstrucciones, la víctima, de 51 años y domiciliado en Bella Vista, llegó al lugar con la intención de ingresar, pero se encontró con la negativa del personal de seguridad.

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A partir de ese momento se desató una discusión que escaló rápidamente. De acuerdo a fuentes del caso, el hombre se enfrentó con uno de los porteros y la situación derivó en una pelea. En ese contexto intervino el resto del equipo de seguridad, que intentó reducirlo en plena vía pública.

El desenlace fue fatal. Rogers murió en el lugar y, aunque todavía se aguardan los resultados de la autopsia, los primeros indicios apuntan a una posible asfixia mecánica como causa del fallecimiento. Ese dato preliminar fue clave para que la fiscal dispusiera la detención de los cuatro involucrados.

La investigación cuenta con testigos directos, entre ellos dos hombres que acompañaban a la víctima, uno de ellos su hijo de 23 años, cuyas declaraciones serán determinantes para reconstruir con precisión lo ocurrido. Además, existen registros fílmicos del episodio que ya están en poder de la Justicia.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel resolvió la clausura preventiva del local y aportó las cámaras de seguridad de la zona para colaborar con la pesquisa. La causa fue caratulada como homicidio y ahora el eje está puesto en los peritajes forenses, que deberán establecer de manera concluyente cómo se produjo la muerte.