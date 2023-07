El crudo testimonio de la joven atacada por su expareja en Saavedra: "Gracias a Dios esas balas no salieron"

Una joven fue atacada por su expareja en el barrio porteño de Saavedra y se salvó de milagro. El agresor la persiguió a plena luz del día, la acorraló e intentó dispararle a la cabeza, pero la bala no salió y justo por el lugar pasaba un móvil policial que intervino en la escena rápidamente y pudo reducirlo a balazos. " Gracias a Dios esas balas no salieron y hoy puedo estar acá", dijo la joven.

La joven contó que días atrás el hombre ya había ido a buscarla y aclaró que si no hubiera sido por el accionar policial, hoy podría ser una nueva víctima de violencia de género.

Además reveló cómo fue la otra parte que no se dio a conocer en los medios, en la que él la sigue varios metros, hasta interceptarla. "A partir de ahí siento que me gatillan en la cabeza, por lo que pude escuchar en uno de los videos fueron tres veces. Yo recuerdo que él se pasa delante mío y sigue intentando hacer funcionar el arma, que no podía. Gatillaba, gatillaba y la bala no salía", señaló.

De acuerdo a su relato, Dana creyó en ese momento que se trataba de un arma de mentira y que la usaba para amenazarla: no obstante apenas unos segundos después, se dio cuenta de su verdadera intención que era matarla.

"Yo ahí creo que el arma era de juguete y le dije ‘qué estás haciendo, estás loco’. Cuando me doy cuenta de sus intenciones de seguir intentando gatillar veo que viene un patrullero y salgo corriendo hacia él y puedo parar", agregó.

Luego destacó la labor de los oficiales que le salvaron la vida." Gracias a Dios estaba la policía y pudieron demorarlo. Me salvaron de ser otra víctima de violencia de género. Gracias a Dios esas balas no salieron y hoy puedo estar acá", subrayó.

violencia de genero en SAAVEDRA

La mujer señaló que el lunes pasado había vivido una situación de hostigamiento con él, pero que lo dejó pasar. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a todas y dijo ante el más mínimo llamado hagan la denuncia. "Uno nunca termina de conocer a la persona", reflexionó.

"El lunes él estuvo esperándome en la esquina unas cuántas horas porque quería hablar conmigo. Yo le decía que no tenía nada más que hablar con él porque la relación ya estaba terminada, pero él estuvo esperándome unas cuántas horas y también ese día hubo un pequeño forcejeo que fue su primera actitud violenta. Justo venía un patrullero también y lo demoraron, pero no hice la denuncia", describió.

Y agregó a su testimonio: "A los policías que me salvaron agradecerles porque estuvieron en el momento justo y me pudieron también contener en todo momento. Cuando caí en noción de lo que estaba pensando una mujer policía estaba abrazándome y todos preguntándome si necesitaba algo. Pudieron salvarme la vida".

En el instante del ataque, el hombre fue reducido en el piso y detenido por personal de la Policía de la Ciudad. En consecuencia, fue trasladado al Hospital Pirovano, donde quedó internado por lesiones y con custodia. Ahora está imputado por tentativa de femicidio.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.