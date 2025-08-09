El creador de Bitcoin tendrá un monumento en la Ciudad de Buenos Aires La ONG Bitcoin Argentina lanzó un concurso internacional para la quinta edición de su certamen anual Premio B·Arte. El monumento a Satoshi Nakamoto, el enigmático creador de la criptomoneda, se instalará en un espacio público porteño. Por







La ONG Bitcoin Argentina lanzó una convocatoria internacional para la quinta edición de su certamen anual Premio B·Arte. Este año, el concurso tiene como objetivo principal la selección del proyecto que se convertirá en el Monumento a Satoshi Nakamoto, el enigmático creador de la criptomoneda.

La iniciativa busca celebrar y reconocer el impacto global de la tecnología Bitcoin y el legado de su creador. Artistas y colectivos de todo el mundo están invitados a participar, con un plazo de inscripción libre y gratuita que finaliza el 1 de octubre de 2025. El certamen se divide en tres categorías: arte físico, arte digital y el proyecto de escultura principal.

El concurso ofrece premios en Bitcoin por un valor total de u$s3.500, repartidos entre los ganadores de las distintas categorías. El primer premio de la categoría Proyecto Monumento recibirá u$s2.000, mientras que el segundo puesto obtendrá u$s500.

Las categorías de arte físico y digital también premiarán a sus ganadores con u$s500 cada una. Además de los premios en efectivo, el proyecto ganador del monumento contará con un presupuesto adicional de hasta u$s50.000 para su construcción. Las obras seleccionadas se exhibirán durante la conferencia LABITCONF 2025 en Buenos Aires, donde se anunciarán los ganadores.

Dónde se construirá el monumento a Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin El monumento a Satoshi Nakamoto se instalará en un espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, con la intención de convertirse en un punto de referencia cultural y educativo. Según la organización, la escultura podría ubicarse en el Parque de la Innovación u otro sitio relevante, simbolizando la revolución de Bitcoin y su impacto transformador en la sociedad.

El objetivo es que la obra no solo sea un homenaje al creador, sino también un reflejo de los principios de la tecnología blockchain: descentralización, transparencia y libertad financiera. Satoshi Nakamoto es una de las figuras más misteriosas de la era digital. Después de publicar su último mensaje en 2010, desapareció completamente. El anonimato de Nakamoto ha convertido su figura en un símbolo del movimiento cripto, destacando la importancia del sistema sobre el individuo. Se presume que Nakamoto conserva alrededor de 1.100.000 BTC, una fortuna que, en su momento, superó los 80.000 millones de dólares. Si bien las direcciones asociadas a estos fondos han permanecido inactivas, la posibilidad de que se muevan genera especulación y temor en el mercado.