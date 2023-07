El conmovedor testimonio de la mamá de Lucas González: "Hoy es mi cumpleaños y tendría que estar con mi hijo"

"Para mí se hizo justicia. Es lo que esperábamos. Es lo que veníamos pidiendo desde el primer día, y es lo que queríamos, la justicia que esperábamos tanto la familia como nosotros", expresó López a C5N. También destacó positivamente que el Tribunal haya incluido el agravante de "odio racial".

"Estábamos en duda que el juez pueda llegar a implementarlo, y lo sostuvo. En todo momento para nosotros estaba el odio racial porque te dabas cuenta en las actitudes, cómo los trataron a los chicos de 'negritos de mierda'. Hoy quedó confirmado", afirmó.

Lucas González familia Télam

Antes de que se conociera el veredicto, varios de los imputados hicieron uso de sus "últimas palabras" y, además de declararse inocentes, le pidieron disculpas a la familia. "Yo no soy quién para perdonar, Dios es el único que perdona. Sí tomo las palabras", señaló la madre de Lucas.

"Muchas de las palabras que escuché hoy, no soy quién para juzgar. No sé si fueron con el corazón o fueron ciertas. Por algo quedaron absueltos de la causa", sostuvo. Agregó que "las absoluciones las esperaba de (Daniel Rubén) Espinosa, pero no de varios", en relación a los cinco efectivos absueltos.

"Hoy es mi cumpleaños. Si caía día de semana, cuando Lucas se iba a entrenar me dejaba un alfajor arriba de la mesa con un 'Te amo, ma'. Cuando venía, preparábamos la torta. Siempre preparábamos algo juntos o me dejaba algo. Hoy no tendría que estar acá parada, tendría que estar en casa esperándolo", concluyó.

Gregorio Dalbón: "El tribunal confirmó que a Lucas González lo mataron por negro"

Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas González, celebró la condena de Isassi, López y Nieva a prisión perpetua y aseguró: "El tribunal confirmó que a Lucas González lo mataron por negro".

El defensor querellante enfatizó en el hecho de que se trata de una "sentencia histórica para Argentina, para que nunca más la Policía mate a chicos como mató a Lucas". La sentencia, según lo que indicó el Tribunal, añadió los agravantes "de odio y racismo".

En la misma línea, Dalbón profundizó: "Nunca antes existió un caso de violencia institucional con racismo. Los eligieron porque eran pobres, eran negros y venían de un barrio carenciado. Lo hemos probado, lo eligieron por su color de piel".

Gregorio Dalbón Télam

"Esta sentencia va a impedir que de ahora en más el Estado mate y que mate por el color de piel, ayudará a que nunca vuelva a pasar. Es una situación que tiene que quedar en la jurisprudencia argentina y la mundial", declaró en las puertas de Comodoro Py tras el fallo de la Justicia.

Por último, invitó a la reflexión: "Debe repensarse que no podemos tener este tipo de policías sueltos, tenemos que investigar profundamente todas las brigadas de la Policía".