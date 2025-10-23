23 de octubre de 2025 Inicio
Apareció un confuso audio de Lourdes Fernández de Bandana, en medio de la denuncia de su madre

La cantante atendió un llamado de un programa en vivo y se llegó a escuchar su voz, pero no pudo dialogar en vivo con su interlocutor. Minutos después subió un video en su cuenta y aseguró que se encuentra bien.

La madre de Lourdes denunció que no la ve desde el 4 de octubre.

Tras la conmoción por la denuncia por búsqueda de paradero de Lourdes Fernández de Bandana y posterior aparición, se dio un confuso episodio al aire, en el que la llamaron por teléfono desde un programa de TV y ella respondió.

En la comunicación, el periodista llamó a la cantante en vivo y pese a que se esperaba que no respondiera, desde el otro lado lo hicieron. Pero no fue Lourdes quien respondió, sino que se escucharon distintas voces y una especie de balbuceo. Su voz llegó a escucharse, aunque parecía dormida.

De acuerdo con lo que informó Bernardo Magnago desde el lugar, su pareja no dejaba ingresar a la Policía al edificio. Minutos después de ese llamado, la propia artista subió un video en sus redes sociales, en el que aseguró que se encontraba bien de salud.

Lissa Vera, compañera de la banda, aseguró que "algo pasó" durante la noche y afirmó que no estaba yendo a los ensayos. Bandana tenía previsto volver a los escenarios el próximo mes en una fiesta. La artista hizo una publicación en redes sociales y, con preocupación, adelantó que se expresará con abogados y que estaba dirigiéndose a realizar la denuncia.

Lourdes Fernández de Bandana ya había denunciado a su expareja por violencia de género

Luego de que la madre de Lourdes Fernández de Bandana denuncie que no tiene contacto con su hija desde el 4 de octubre y que no sabe dónde está, se reflotó la denuncia mediática por violencia de género que había radicado la artista contra su expareja mediante sus redes sociales.

En noviembre del 2022, Lourdes había publicado un impactante video en donde se la podía ver con moretones y golpes en el rostro. “Todos en el edificio escucharon. Según él, yo gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo", escribió en su momento.

lourdes posteo

"Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnudas sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”, agregó sobre Leandro Esteban García Gómez.

