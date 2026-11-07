7 de noviembre de 2026 Inicio
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Caso Ueno Bank: se entregó el presidente del Banco Central de Paraguay y quedó detenido

Carlos Carvallo se entregó a la Policía Federal y, por cuestiones de seguridad, la Fiscalía pidió trasladarlo a la Agrupación Especializada por seguridad.

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Carvallo era el presidente del Banco Central cuando estalló todo.

Carvallo era el presidente del Banco Central cuando estalló todo.

En medio del estallido social que derivó en la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña, El expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, se entregó este viernes por la noche ante la Policía Nacional. Actualmente, permanece detenido en la base del Departamento de Investigaciones, en Asunción.

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Carvallo figuraba en la misma orden de detención emitida por el Ministerio Público que derivó en la detención del destituido expresidente Santiago Peña. Ambos están siendo investigados por la presunta comisión de lesión de confianza y otros hechos punibles en el marco de la causa Ueno Bank, hecho que desató un estallido social sin precedentes en Paraguay.

Revelan millonarios cobros de su esposa con el Grupo Vázquez

La situación judicial de Carvallo se agravó tras revelarse que su esposa, María Silvia Vázquez de Carvallo, percibió al menos 165 millones de guaraníes provenientes del Grupo Vázquez. Estos cobros se habrían realizado de manera paralela a la elaboración de informes en el BCP sobre las irregularidades operativas de la firma.

El último pago registrado a favor de Vázquez se concretó en el pasado mes de septiembre, una vez que ya se habían emitido sendos informes por parte de la Superintendencia de Bancos y existía un pedido explícito de informes por parte del Senado.

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Solicitaron su traslado a la Agrupación Especializada

Tras ponerse a disposición de la justicia, el equipo fiscal recomendó que el ex titular del BCP sea remitido a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde cumpliría la detención preventiva ordenada por la Fiscalía.

La solicitud del Ministerio Público se fundamenta en los disturbios e incidentes registrados en las inmediaciones de la vivienda de Santiago Peña durante las manifestaciones de los vecinos. Según los fiscales, la medida busca garantizar la integridad física de Carvallo.

Por su parte, el destituido expresidente Peña fue trasladado minutos antes de la medianoche al Regimiento Escolta Presidencial bajo estrictas medidas de seguridad, tras retirarse de su domicilio en medio de insultos y protestas. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la fecha exacta para la citación de Carvallo a declarar ni si su traslado ya fue ejecutado.

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