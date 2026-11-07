Pedro Alliana, nuevo presidente de Paraguay: "Nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero"

El mandatario tomó el cargo de Santiago Peña, declarado culpable y enviado a prisión domiciliaria luego del juicio político por el escándalo financiero de Ueno Bank. Intentó llevar tranquilidad a la ciudadanía, en medio de las masivas protestas en la calles.

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, envió este sábado un primer mensaje a la ciudadanía al asegurar que "nuestra prioridad es que los ahorristas recuperen su dinero" . Así lo expresó en sus redes sociales, luego de tomar el cargo del exmandatario Santiago Peña, declarado culpable y enviado a prisión domiciliaria luego del juicio político por el escándalo financiero de Ueno Bank.

Tras su destitución y detención en Paraguay, Peña declara ante la Justicia por el escándalo de Ueno Bank

En sus palabras, el nuevo jefe de Estado, que hasta el viernes ejercía la vicepresidencia , intentó llevar tranquilidad a la población que hace días se volcó a las calles con masivas protestas pidiendo respuestas al conflicto en torno a la entidad bancaria, que paralizó sus operaciones y dejó inmovilizados fondos de casi 3 millones de paraguayos .

Según detalló Alliana, "ya se realizaron pagos correspondientes a 1.196.000 cuentas, por más de 996.000 millones de guaraníes " y agregó que "los trabajos continuarán durante todo el fin de semana".

"También garantizamos el pago de haberes y aguinaldos a la totalidad de los jubilados del IPS. Seguimos trabajando para dar respuestas y tranquilidad a las familias paraguayas", completó el mensaje del nuevo mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, durante la jornada del sábado Santiago Peña fue citado a indagatoria y deberá presentarse ante la fiscalía para declarar sobre sus vínculos con el escándalo de Ueno Bank.

Si bien en un principio el exmandatario se encontraba en su casa cumpliendo la prisión domiciliaria, en horas de la madrugada, Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial luego de que agentes de seguridad informen que no podían garantizar el resguardo de su vivienda ante la gran cantidad de de manifestantes en Asunción.

La asunción de Pedro Alliana como presidente de Paraguay

La sucesión la jefatura de Estado se produjo el viernes de forma inmediata a la sentencia del tribunal juzgador parlamentario. "Le pido a Dios que me ilumine, le pido templanza para decidir con serenidad en la hora difícil y no olvidar nunca el primer deber de un gobernante", aseguró Alliana tras asumir.

Según el artículo 234 de la Constitución paraguaya establece que el vicepresidente debe asumir automáticamente la Presidencia de la República para completar el período de cinco años iniciado en agosto de 2023.

"Los paraguayos enseñaron al mundo que esta nación no se rinde", expresó ante el Congreso y agregó: "El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles", afirmó el flamante presidente.