El angustiante presente de los comedores y merenderos: las consecuencias del ajuste

"La verdad que verme en esta situación de no poder, de no tener qué darle a los chicos me pone triste", comentó la líder del espacio de Monte Grande. Asimismo informó un dato alarmante: "Muchos comedores están cerrando. Yo me quedé sola, todos los que iban a otros comedores ahora están viniendo acá".

María contó que se da un ecuación inversamente proporcional, porque a más comedores que cierran, ella tiene lógicamente mayor caudal de asistentes en el suyo. "Hay lista de espera y hay días en los que no tengo nada para darles", manifestó.

Además, ella no trabaja y se encuentra en una situación límite, porque explicó que si trabaja, "dejo tirado el comedor".

Comedores

Inflación: cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en marzo

Con una suba del 10,5%, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que tuvo mayor incidencia en todas las regiones del país, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que dio a conocer este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Al interior de la división se destacan las subas de Carnes y derivados, Leche, productos lácteos y huevos, Verduras, tubérculos y legumbres y Pan y cereales.

Si bien estuvo por debajo del nivel general del 11% de inflación que registró el índice en el tercer mes del año, alimentos y bebidas ocupó el octavo lugar en el ranking de rubros que más aumentaron y su incremento sigue siendo alto desde que Javier Milei asumió la presidencia.

En diciembre subió un 29,7%, en enero tuvo un incremento del 20,4% y en febrero registró un aumento del 11,9%.

De cuánto fue la inflación de marzo de 2024 según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) de marzo fue del 11%. De esta manera, la inflación en el primer trimestre de 2024 trepó al 51,6%, mientras que la interanual alcanzó el 287,9%

Confirmadas las proyecciones de las estimaciones privadas y las del Gobierno, durante el mes de marzo se asentó la tendencia a la baja. En diciembre fue del 25,5%, en enero del 20,6% y en febrero del 13,2%.