El acusado de asesinar a la influencer cordobesa confesó ante el fiscal: "Fui yo"

En referencia a la causa, Schönfeld se lamentó no poder "acceder a todo el caudal probatorio, que es extenso y nos consta. Nos enumerado la cantidad de pruebas y es extensa. Fue breve la manifestación que hizo. Hizo una confesión muy breve y está muy arrepentido”.

Catalina Gutiérrez El cuerpo de Catalina Gutiérrez fue hallado en la madrugada del jueves 18 de julio en un Renault Clio abandonado en un descampado.

Luego de confesar el crimen, Soto dejó el tribunal esposado para ser trasladado al penal de Bouwer, lugar donde se encuentra hace 15 días. “A partir de ahora comenzaremos analizar el resto de la prueba para poner en contexto lo que él ha manifestado”, detalló su abogado.

Datos macabros del femicidio de Catalina Gutiérrez

La investigación sobre la muerte de Catalina Gutiérrez avanza y se dio a conocer un dato que tiene que ver con un llamado que le hizo el joven a la madre de la víctima ocho minutos después de descartar el cuerpo, el cual podría ser clave para confirmar una de las hipótesis que se maneja.

Aparecieron nuevas cámaras de seguridad, luego de una primera que mostraba el auto de la madre de Catalina, el cual manejaba ella dirigiéndose a la casa de Soto para buscarlo para ir a una juntada con amigos. En esas nuevas imágenes se ve que el presunto asesino doblar en la esquina de las calles Rimini y Echague, a 50 metros de donde fue encontrado el vehículo con la joven.

Tres minutos después de eso, un segundo auto estaciona en esa misma esquina y una persona baja y camina en dirección a donde estaba en Renault Clio. Después se ve que dos sombras regresan a ingresan al vehículo estacionado. Por eso quedó en duda si una persona más actuó.

La mamá de Catalina le envió un mensaje a Soto porque vio que en el GPS del celular de su hija le indicaba que estuvo 38 minutos en la zona de su casa cuando solo lo iba a pasar a buscar. Pero él solo escribía y borraba, en lugar de contestar.

Luego el joven de 21 llamó a Eleonora Vollenwider y le dijo que no la había visto y habría fingido mirar por la ventana buscando el auto de la joven. Pero le aseguró que su hija todavía no había llegado a la casa. Luego la llamó dos veces más, pero no fue atendido.

Pero en la causa indican que hubo una segunda comunicación entre la mamá de la joven y el asesino, pero no se dio a conocer el diálogo.