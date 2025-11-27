27 de noviembre de 2025 Inicio
El actor Kevin Spacey fue denunciado por tres nuevos casos de abuso sexual

El artista había sido absuelto en anterior juicios penales. Sin embargo, ahora deberá volver al banquillo del fuero civil.

Estoy viviendo en Airbnbs

Estoy viviendo en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que estoy intentando explicar", dijo el actor Kevin Spacey, acusado de múltiples abusos sexuales.

El actor Kevin Spacey deberá volver a los tribunales británicos el año próximo, ya que recibió tres nuevas denuncias por violencia sexual. A pesar de que había logrado ser absuelto en nueve delitos similares en un juicio penal sucedido en 2023 en Londres, ahora el litigio continuará en la justicia civil.

En esta nueva etapa de las causas contra Spacey, al menos dos de los denunciantes que participaron en el juicio penal eligieron seguir adelante con sus demandas en los tribunales civiles. Además, se sumaron tres nuevos casos que acusaron al actor de violencia sexual en presuntos abusos sucedidos entre los años 2000 y 2013.

Ruari Cannon fue el único de los tres nuevos denunciantes que decidió salir del anonimato y afirmó que el actor lo tocó "indebidamente" durante una fiesta posterior al preestreno de la obra Dulce pájaro de juventud, que se presentó en 2013 en el teatro Old Vic, de Londres. Spacey sido director artístico de la prestigiosa institución londinense entre 2004 y 2015.

La jueza Christina Lambert, del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, estableció provisionalmente el 12 de octubre de 2026 como fecha para la vista oral del caso. Aún está pendiente la decisión sobre si el tribunal agrupará las tres nuevas demandas o si se manejarán en sesiones separadas.

Spacey ya había enfrentado una causa civil en los Estados Unidos, presentada por el actor Anthony Rapp, quien alegó que Spacey lo agredió sexualmente cuando él tenía 14 años. En esta ocasión, el actor también fue absuelto por la Justicia.

Días atrás, el protagonista de éxitos como House of Cards y Belleza Americana le dio una entrevista a The Telegraph en donde no solo desmintió todas las acusaciones de abuso sexual en su contra. Además, contó que se encuentra en una situación económica "no muy buena". "Estoy viviendo en Airbnbs, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que estoy intentando explicar", dijo.

