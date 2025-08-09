El 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Hijo del Medio: cómo es la celebración y qué sucede en Argentina Un día dedicado a reconocer un rol único entre hermanos. La fecha busca reconocer las habilidades y el rasgo especial que se construye en el entorno familiar. Por







La elección de la fecha respondió a un deseo de ofrecerles un momento exclusivo. Freepik

El 12 de agosto se reconoce mundialmente a un integrante muy particular de las familias: el hijo del medio. Aunque no cuenta con un respaldo oficial, esta fecha se celebra desde 1986 como un homenaje a quienes, por su posición en el orden de nacimiento, suelen recibir menos atención que sus hermanos mayores o menores. La iniciativa nació como un gesto simbólico para otorgarles un día de protagonismo.

La creadora de esta celebración fue Elizabeth Walker, quien buscó dar visibilidad a lo que describió como la “frustración” o sensación de exclusión que pueden experimentar los llamados “hijos sándwich”. Su propuesta, en un principio, ubicaba la conmemoración en el segundo sábado de agosto, pero con el tiempo se adoptó el día 12 como referencia principal, especialmente en Estados Unidos.

hijos Freepik Cómo es el origen y la celebración del Día Mundial del Hijo del Medio en Argentina El Día Mundial del Hijo del Medio tiene su origen en 1986, cuando Elizabeth Walker decidió instaurar una jornada especial para reconocer a estos hermanos, de manera frecuente, etiquetados como los “eternos olvidados” dentro del núcleo familiar. La elección de la fecha respondió a su deseo de ofrecerles un momento exclusivo, donde pasaran de la invisibilidad a ser el centro de atención.

Aunque su idea inicial planteaba celebrarlo cada segundo sábado de agosto, con el tiempo en Estados Unidos se fijó definitivamente el 12 de agosto. Sin embargo, no existe un consenso global, ya que la International Middle Child’s Union propone trasladarlo al 2 de julio, justo a la mitad del año no bisiesto, argumentando que es una posición simbólicamente perfecta para este rol familiar. Pese a estas propuestas, la fecha de agosto sigue siendo la más reconocida, aunque no esté respaldada oficialmente.

hijos Freepik En Argentina, la conmemoración no cuenta con actos formales a gran escala, pero sí es mencionada en redes sociales y medios como un guiño hacia esos hermanos que, según la creencia popular, debieron forjar independencia y habilidades únicas. Entre las características atribuidas a los hijos del medio destacan su capacidad para negociar, su madurez temprana y una notable facilidad para escuchar, desarrollada al convivir con un hermano mayor más experimentado y uno menor en pleno aprendizaje.

También se los describe como líderes natos, ambiciosos y con un fuerte sentido de justicia. Muchos especialistas señalan que, tras años de estar en un segundo plano, suelen encontrar formas creativas y efectivas de destacar, equilibrando su vida personal y profesional con determinación. Esta personalidad multifacética, forjada en gran parte por su lugar en la familia, es justamente lo que se celebra cada 12 de agosto.