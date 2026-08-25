Eclipse lunar de agosto 2026: cuándo será, dónde se verá y cómo impactará en cada signo del zodíaco

El cielo, esta vez, tendrá dos historias para contar: una podrá verse a simple vista y la otra buscará respuestas en nuestro mundo interior.

El eclipse lunar parcial de agosto será visible desde gran parte de América y teñirá la Luna de tonos rojizos y cobrizos. Desde la astrología, la Luna llena en Piscis marcará un momento de cierres, revelaciones y cambios para los 12 signos del zodíaco.

Eclipse lunar de agosto 2026 : el cielo volverá a ofrecer un espectáculo que hará que la sombra de la Tierra cubra por completo la superficie lunar, en un fenómeno que podrá observarse desde gran parte del continente americano. Cuándo será, dónde se verá y cómo impactará en cada signo del zodíaco.

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El evento llegará apenas dos semanas después del eclipse solar total que atravesó Groenlandia, Islandia y España y será el segundo eclipse lunar del año y el cuarto eclipse de 2026. Pero, además del fenómeno astronómico, esta Luna llena tendrá una particularidad desde la astrología: se producirá en los primeros grados de Piscis, frente al Sol en Virgo, activando un eje asociado con la sensibilidad, los cierres, el orden, las rutinas y la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio .

El suceso celestial se desarrollará entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28, aunque la fecha exacta dependerá de la zona horaria desde la que se observe.

El eclipse tendrá una amplia zona de visibilidad. Podrá observarse desde buena parte de América del Norte, América Central y América del Sur, además de Europa, África y Oriente Medio . En Europa, África y Oriente Medio, en cambio, la Luna estará poniéndose durante parte del eclipse, por lo que la visibilidad dependerá de la ubicación exacta y del momento en que el satélite desaparezca bajo el horizonte.

En total, más de 3000 millones de personas, aproximadamente el 44% de la población mundial, estarán en condiciones de observar al menos una parte del eclipse.

Cómo impacta a todos los signos el eclipse lunar de agosto 2026

Desde la astrología, las Lunas llenas representan momentos de culminación, revelación y toma de conciencia. Cuando un plenilunio coincide con un eclipse en el signo de los peces, estos temas adquieren una emocionalidad fuerte dentro de la interpretación astrológica.

Aries

El eclipse puede llevarte hacia un proceso de introspección. Algo que venías procesando en silencio puede finalmente encontrar una respuesta. Es un momento para cerrar ciclos emocionales y descansar de situaciones que ya agotaron tu energía.

Tauro

Amistades, grupos y proyectos colectivos pueden atravesar una etapa de definición. Podés descubrir quiénes realmente comparten tu visión y qué vínculos ya no tienen lugar en la vida que estás construyendo.

Géminis

El eclipse puede poner el foco sobre tu vida profesional y sobre una decisión que venía desarrollándose desde hace tiempo. Una situación laboral puede llegar a un punto de culminación y obligarte a elegir un nuevo rumbo.

Cáncer

Viajes, estudios, proyectos y nuevas experiencias pueden cambiar tu manera de mirar el futuro. Una conversación o una experiencia inesperada puede hacerte abandonar una vieja creencia.

Leo

El eclipse puede sacar a la superficie cuestiones relacionadas con la intimidad, los recursos compartidos y los vínculos profundos. Algo que permanecía oculto puede finalmente ser reconocido.

Virgo

Es uno de los signos protagonistas del eclipse. El Sol estará transitando Virgo mientras la Luna eclipsada se encuentre en Piscis. Parejas, sociedades y vínculos importantes pueden atravesar un momento de definición.

Libra

El eclipse puede mostrarte qué hábitos, rutinas o dinámicas laborales dejaron de funcionar. Es posible que aparezca la necesidad de cambiar la manera en que distribuís tu tiempo y energía.

Escorpio

El amor, la creatividad y los proyectos personales pueden llegar a un momento de culminación. Algo que empezó como una intuición puede convertirse ahora en una decisión concreta.

Sagitario

El hogar y la familia estarán bajo la lupa. Puede producirse un cierre relacionado con una situación del pasado o aparecer la necesidad de construir una nueva base emocional.

Capricornio

Conversaciones pendientes, estudios, documentos, viajes o decisiones importantes pueden llegar a una resolución. Una noticia puede modificar tu perspectiva sobre una situación que hasta ahora veías de otra manera.

Acuario

El eclipse puede movilizar cuestiones relacionadas con el dinero y el valor personal. La pregunta será cuánto vale realmente tu tiempo, tu energía y aquello que ofrecés a los demás.

Piscis

Es el signo que recibe directamente la Luna llena eclipsada. El eclipse puede marcar un momento de profunda conciencia personal, cierre y transformación emocional. Una etapa puede llegar a su final para abrir espacio a una versión diferente de vos.