Eclipse lunar de agosto 2026: cuándo será, dónde se verá y cómo impactará en cada signo del zodíaco

- El eclipse de luna llena tendrá una duración aproximada de cinco horas y media, mientras que la fase parcial se extenderá durante más de tres horas.
- El fenómeno completo tendrá una duración aproximada de cinco horas y media, desde el momento en que la Luna comienza a ingresar en la zona exterior de la sombra terrestre hasta que finalmente sale de ella.
- Desde la astrología, la Luna llena en 4° de Piscis enfrentará al Sol en Virgo y pondrá el foco en cierres, revelaciones y cambios emocionales.
- Piscis, Virgo, Géminis y Sagitario serán los signos que podrían sentir con mayor intensidad esta lunación.
Eclipse lunar de agosto 2026: el cielo volverá a ofrecer un espectáculo que hará que la sombra de la Tierra cubra por completo la superficie lunar, en un fenómeno que podrá observarse desde gran parte del continente americano. Cuándo será, dónde se verá y cómo impactará en cada signo del zodíaco.
El evento llegará apenas dos semanas después del eclipse solar total que atravesó Groenlandia, Islandia y España y será el segundo eclipse lunar del año y el cuarto eclipse de 2026. Pero, además del fenómeno astronómico, esta Luna llena tendrá una particularidad desde la astrología: se producirá en los primeros grados de Piscis, frente al Sol en Virgo, activando un eje asociado con la sensibilidad, los cierres, el orden, las rutinas y la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio.
El suceso celestial se desarrollará entre la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28, aunque la fecha exacta dependerá de la zona horaria desde la que se observe.
Dónde se verá el eclipse lunar de agosto 2026
El eclipse tendrá una amplia zona de visibilidad. Podrá observarse desde buena parte de América del Norte, América Central y América del Sur, además de Europa, África y Oriente Medio. En Europa, África y Oriente Medio, en cambio, la Luna estará poniéndose durante parte del eclipse, por lo que la visibilidad dependerá de la ubicación exacta y del momento en que el satélite desaparezca bajo el horizonte.
En total, más de 3000 millones de personas, aproximadamente el 44% de la población mundial, estarán en condiciones de observar al menos una parte del eclipse.
Cómo impacta a todos los signos el eclipse lunar de agosto 2026
Desde la astrología, las Lunas llenas representan momentos de culminación, revelación y toma de conciencia. Cuando un plenilunio coincide con un eclipse en el signo de los peces, estos temas adquieren una emocionalidad fuerte dentro de la interpretación astrológica.
Aries
El eclipse puede llevarte hacia un proceso de introspección. Algo que venías procesando en silencio puede finalmente encontrar una respuesta. Es un momento para cerrar ciclos emocionales y descansar de situaciones que ya agotaron tu energía.
Tauro
Amistades, grupos y proyectos colectivos pueden atravesar una etapa de definición. Podés descubrir quiénes realmente comparten tu visión y qué vínculos ya no tienen lugar en la vida que estás construyendo.
Géminis
El eclipse puede poner el foco sobre tu vida profesional y sobre una decisión que venía desarrollándose desde hace tiempo. Una situación laboral puede llegar a un punto de culminación y obligarte a elegir un nuevo rumbo.
Cáncer
Viajes, estudios, proyectos y nuevas experiencias pueden cambiar tu manera de mirar el futuro. Una conversación o una experiencia inesperada puede hacerte abandonar una vieja creencia.
Leo
El eclipse puede sacar a la superficie cuestiones relacionadas con la intimidad, los recursos compartidos y los vínculos profundos. Algo que permanecía oculto puede finalmente ser reconocido.
Virgo
Es uno de los signos protagonistas del eclipse. El Sol estará transitando Virgo mientras la Luna eclipsada se encuentre en Piscis. Parejas, sociedades y vínculos importantes pueden atravesar un momento de definición.
Libra
El eclipse puede mostrarte qué hábitos, rutinas o dinámicas laborales dejaron de funcionar. Es posible que aparezca la necesidad de cambiar la manera en que distribuís tu tiempo y energía.
Escorpio
El amor, la creatividad y los proyectos personales pueden llegar a un momento de culminación. Algo que empezó como una intuición puede convertirse ahora en una decisión concreta.
Sagitario
El hogar y la familia estarán bajo la lupa. Puede producirse un cierre relacionado con una situación del pasado o aparecer la necesidad de construir una nueva base emocional.
Capricornio
Conversaciones pendientes, estudios, documentos, viajes o decisiones importantes pueden llegar a una resolución. Una noticia puede modificar tu perspectiva sobre una situación que hasta ahora veías de otra manera.
Acuario
El eclipse puede movilizar cuestiones relacionadas con el dinero y el valor personal. La pregunta será cuánto vale realmente tu tiempo, tu energía y aquello que ofrecés a los demás.
Piscis
Es el signo que recibe directamente la Luna llena eclipsada. El eclipse puede marcar un momento de profunda conciencia personal, cierre y transformación emocional. Una etapa puede llegar a su final para abrir espacio a una versión diferente de vos.