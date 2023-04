Duro de Domar: el debate por las requisas en los colectivos

José María Muscari: "Todo lo que me pasó en la vida me ayudó a ser lo que soy"

Al periodista Federico Fahsbender le pareció "un gasto de dinero innecesario" y señaló que "el delito se combate inteligentemente. No conozco ningún chorro que ande en colectivo y, como dicen los pasajeros, los delitos ocurren de madrugada, en los barrios y con autos robados".

"No me gusta ver estas imágenes, me trae malos recuerdos. Esto requiere de políticas más de fondo. Esto es parte del teatro de la política, está puesta la escena sobre el hecho", indicó Fero Soriano.

Para Mariela Anchipi, "haga lo que haga la Policía, va a caer mal. No veo una solución en lo inmediato para dejar a todos conforme". La actriz María Fernanda Callejón marcó que "esto es un golpe de efecto que necesitan dar, no el que quieren dar. Espero que, al final, tenga el efecto que necesita la gente".

"Si esto es una medida que se va a llevar adelante por un tiempo, hasta que se ajustan otros mecanismos de control en los barrios, no tengo nada para decir. Aunque debo decir que esto me retrae a la dictadura, es como una sensación en el cuerpo", expresó Mariano Hamilton. "No podés compararlo con eso", le señaló Duggan. "Este tipo de situaciones yo las padecí cuando era chico, el cacheo permanente en los colectivos y los trenes", replicó Hamilton.

En tanto, Pitu Salvatierra destacó que "esto le da a los vecinos una sensación de seguridad". "Aunque esto no va a resolver los problemas. Estos problemas de seguridad se resuelven construyendo una sociedad más justa", indicó.

Por último, la postura de la periodista Cynthia García no aceptó negociación. "Está mal, es punitivismo al pedo, requisar es violar garantías constitucionales", señaló. "No lo entiendo, es demagogia punitiva", sentenció.