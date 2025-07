Documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona: "Habíamos conversado previamente con la jueza Makintach"

El hombre apodado "el Chavo" presentó este viernes un escrito antes los fiscales del caso. Era el encargado de hacer el guion junto a María Lía Vidal, la amiga de la infancia de la jueza por la que el proceso judicial fue anulado.

“Siempre tuve la certeza de que todo estaba permitido por lo que habíamos conversado previamente con la Dra. Makintach. Si quien era para mí el máximo referente de un tribunal, me dice que se puede y que no se puede hacer, yo respeto esas indicaciones y voy a presenciar el juicio oral y público. ¿Cómo voy a dudarlo si fue la jueza quien me lo dijo?", detalló en el documento.

Agregó: “Si existía la posibilidad de que una jueza se mostrara predispuesta a futuro de participar en una idea así, ¿cómo voy a decir que no o descartar una idea de esa magnitud y relevancia? Son oportunidades únicas y potencialmente podían convertirse en hitos de mi carrera".

En la presentación de 8 páginas contó que quien estaba interesada en entrevistar a la ahora exmagistrada era la amiga de ella. Dijo que conoció a Makintach en un cumpleaños en febrero, días antes de que el proceso judicial comenzara, el 11 de marzo pasado.

Relató que ofreció que él podía escribir y también ser el conector con algunas productoras que lo conocían por su experiencia dentro del mundo audiovisual: "Serían las necesarias para llevarlo a alguna plataforma o a alguien que pudiera interesarse y financiarlo”, continuó.

D’Emilio detalló que tenía dos tareas determinadas: primero que "el proyecto consistiría en tener la perspectiva de Makintach acerca del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona”, y segundo, se encargaría de presentar el proyecto a las productoras.

“Con esa página escrita (la sinopsis) me junté con uno de los socios de La Doble, José Arnal, a quien conocía de mi paso por la publicidad, y con La Negra Vidal. José Arnal se mostró muy entusiasmado con el proyecto y dijo que podía llegar a algunos contactos que ellos tenían en orden de sumar voluntades, coproducciones, etc”, confirmó ante la justicia.