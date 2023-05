Docentes porteños denuncian que enviaron gatos como "solución" a la invasión de ratas en escuela

Las personas que entregaron al felino “se presentaron en nombre de la Dirección de Escuelas Medias” con el fin de resolver el conflicto con los roedores, señaló la docente. “Nosotros los profes ya habíamos hecho actas por el tema de la ratas. Pusieron cebos que no funcionaron, pero no se por qué no desratizan”, agregó.

El animal finalmente huyó el lugar luego de algunos días. “Estaba muy asustado, intenté conseguirle transito pero cuando lo conseguí ya se había ido", relató.

Desde la Dirección de Escuelas Medias de la Ciudad de Buenos Aires no se pronunciaron al respecto de manera oficial, aunque en principio resaltaron que se trata de una decisión que no habría dependido del Ministerio de Educación porteño.