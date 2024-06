Distinguido: un médico de Rosario fue elegido como uno de los "siete sabios de la humanidad"

Nació el 29 de noviembre de 1947 en Rosario, y desde los 14 años ya había elegido ser cirujano cardiovascular. En 1978 operó a su primer paciente de cirugía coronaria sin la utilización de la circulación extracorpórea en el Hospital Español de la ciudad santafesina.

El médico aseguró al diario Clarín: "Mi papá fue el primer cirujano cardiaco que hizo una operación a corazón abierto en Argentina, en 1958. Tenía un Instituto con un departamento experimental donde me enseñó cómo mantener vivo, latiendo, el corazón de un sapo. Ahí empezó todo. No me interesaba ser médico. Nunca tuve dudas de que quería ser cirujano cardíaco. Entrené en Brasil y a los 24 años hice mi primera operación de corazón. Siempre trabajé obsesivamente”.

Su primera publicación científica fue en la Revista de la Sociedad Argentina de Cardiología fue en 1980. En 1989, fundó junto al japonés Jerry Wada Cirujano y a varios especialistas de países en Osaka, la Sociedad Internacional de Cirugía Cardiotorácica (ISCTS).

El 31 de enero de 1994 fundó la primera compañía en Silicon Valley por intermedio de la cual desarrolló todos los inventos que le permitieron que estas operaciones sin circulación extracorpórea lleguen a millones de pacientes en todo el mundo.

Benetti remarcó: "Realicé, por primera vez en el mundo, en el Sanatorio Colegiales de Belgrano, una operación coronaria en forma menos invasiva, es decir, un by-pass coronario utilizando una pequeña incisión lateral y una cámara de video creando la técnica de MIDCAB cuya patente tengo en USA".

En 1996, fundó la Sociedad Internacional de Cirugía Cardiaca Menos Invasiva (ISMICS) y en 1990, la Fundación Benetti con aportes personales con el objeto de fomentar la investigación, la docencia y el enriquecimiento de la ciencia médica en la rama de la cardiología y la cirugía cardiovascular.

El premio

La entrega se realizó el 28 de mayo en el Antiguo Parlamento Griego de Atenas. En la Edad Antigua, en Grecia se reconocía a los Siete Sabios, que eran filósofos, estadistas y legisladores, como Bías de Priene, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto, Pítaco de Mitilene, Quilón de Esparta, Solón y Tales.

El Centro Hospitalario Henry Dunant se inspiró en esa distinción para reconocer el aporte de siete estos especialistas en medicina cardiovascular en la década de 1990.

