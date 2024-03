Dieron a conocer los resultados de las pericias psiquiátricas a Junior Benítez: ¿qué dice sobre su personalidad?

Además, los resultados indicaron que el exBoca y Lanús es manipulador con “aquellos vínculos sentidos como pasionales”. De igual modo, se detalló que “no se observan signos ni síntomas compatibles con una estructura de personalidad psicopática, pero puede presentar un manejo de los impulsos, especialmente hostil, a la manera de la actuación en experiencias que le impliquen cierta intensidad afectiva”.

Por su parte, el informe de la doctora Adriana Patricia Fourgeaux develó que Benítez “no padecía de alteraciones morbosas ni de insuficiencia de sus facultades mentales, por lo que es alguien que no presenta peligrosidad psiquiátrica” y “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

La declaración de Junior Benítez ante la Justicia

Durante la segunda audiencia, que se llevó a cabo este lunes en el Tribunal Oral Correccional N° 8 de Lomas de Zamora, Junior Benítez pidió prestar declaraciones y dijo que era inocente de todas las imputaciones que le acusan.

“Se mostró como inocente y contó que se sintió dominado por ella. Dijo que la víctima le manejaba las redes sociales y las cuentas bancarias”, señaló el abogado Rodrigo Tripolone.

La declaración del exfutbolista de 31 año duró poco más de hora y media y relató que conoció a Anabelia Ayala en 2018 a través de las redes sociales, y si bien al principio la ignoró luego comenzaron una relación, pese a que él tenía una familia.

Junior Benítez,

Cuando se mudó a México, Benítez invitó a Ayala quien primero se quedó en un hotel y luego le alquiló un departamento. “Recuerdo que cuando empecé con ella me contaba cosas de situaciones de la casa. Del maltrato que recibía del padre. Se notaba que era maltratada desde chica. El padre le metía la cabeza en el inodoro y apretaba la cadena. También me contaba de los golpes que recibía, de la discriminación que recibía. Ella era muy acomplejada con su físico. Me contó que sufría ataques y que siempre sufrió discriminación tanto de la familia, del padre, asimismo de la pareja que tenía anteriormente, que siempre la discriminaba”, relató apuntando con la familia de la joven que se quitó la vida el 31 de diciembre último.

Y agregó: “Me quería hacer saber que hubo otras cosas atrás de los golpes, por lo que se automedicaba. Vivía empastillada. Yo tengo una gran duda sobre eso, porque sé que hubo más que golpes, que recibió más que golpes del señor Ayala. Yo siempre le hablé. Siempre traté de ayudarla en ese sentido. No traté de meterme porque son los padres”.

Se espera que el veredicto del Tribunal se dé a conocer el próximo viernes 5 de abril. El futbolista está acusado de “coacción agravada, daño y tenencia de arma de guerra” contra la familia Ayala y podría recibir 14 años de cárcel.