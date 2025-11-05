Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada Lo que empezó con una molestia leve derivó en una serie de estudios y finalmente en una intervención quirúrgica. Por







Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Hayley Black, madre de tres hijos, sufrió una descarga eléctrica por el cuerpo tras un fuerte bostezo, lo que derivó en un dolor extremo y pérdida de movilidad.

En el hospital, los médicos descubrieron que tenía dos vértebras cervicales fracturadas y desplazadas hacia la médula espinal, una lesión que ponía en riesgo su vida.

Fue sometida a una cirugía compleja con solo un 50% de probabilidades de sobrevivir, pero el procedimiento fue exitoso.

Tras meses de rehabilitación, logró recuperar la movilidad y volver a caminar, convirtiéndose en un ejemplo de resistencia y superación. A veces, un gesto cotidiano puede convertirse en el punto de partida de una historia médica tan inesperada como impactante. Eso fue lo que vivió una mujer que, tras un simple movimiento involuntario, comenzó a experimentar síntomas alarmantes que la llevaron a pasar por un proceso médico complejo. Lo que parecía un episodio menor terminó revelando un diagnóstico que cambió por completo su día a día.

El caso, que rápidamente llamó la atención en redes y medios, muestra cómo el cuerpo puede reaccionar de manera extrema ante situaciones comunes. Detrás de esta historia hay una lección sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y no minimizar los síntomas. Leé más sobre la historia de Hayley Black.

Cómo fue la historia de Hayley Black, la mujer a la que un bostezo le cambió la vida -Hayley Black Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus tres hijos, Hayley Black bostezó con fuerza y sintió una intensa descarga eléctrica recorrerle medio cuerpo. “Instintivamente, bostecé y me estiré, e inmediatamente sentí una descarga eléctrica. Supe en el acto que algo estaba terriblemente mal”, relató.

Su esposo, al principio, pensó que exageraba cuando le pidió que llamara a una ambulancia. “Me dijo: ‘Son las cinco de la mañana, no te pasó nada, estás bien’. Pero le insistí: ‘Tenés que llamar, algo va muy mal’”, recordó Hayley, que poco después quedó inmovilizada por el dolor.

En el hospital, los médicos no lograban identificar la causa del cuadro y solo le administraron analgésicos para aliviarla. “Nadie me escuchaba, grité toda la noche del dolor. Intenté golpearme la cabeza para perder el conocimiento”, contó.