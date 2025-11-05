5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Lo que empezó con una molestia leve derivó en una serie de estudios y finalmente en una intervención quirúrgica.

Por
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

  • Hayley Black, madre de tres hijos, sufrió una descarga eléctrica por el cuerpo tras un fuerte bostezo, lo que derivó en un dolor extremo y pérdida de movilidad.
  • En el hospital, los médicos descubrieron que tenía dos vértebras cervicales fracturadas y desplazadas hacia la médula espinal, una lesión que ponía en riesgo su vida.
  • Fue sometida a una cirugía compleja con solo un 50% de probabilidades de sobrevivir, pero el procedimiento fue exitoso.
  • Tras meses de rehabilitación, logró recuperar la movilidad y volver a caminar, convirtiéndose en un ejemplo de resistencia y superación.

A veces, un gesto cotidiano puede convertirse en el punto de partida de una historia médica tan inesperada como impactante. Eso fue lo que vivió una mujer que, tras un simple movimiento involuntario, comenzó a experimentar síntomas alarmantes que la llevaron a pasar por un proceso médico complejo. Lo que parecía un episodio menor terminó revelando un diagnóstico que cambió por completo su día a día.

La provincia de Buenos Aires exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones
Te puede interesar:

La provincia de Buenos Aires exime del Impuesto Inmobiliario Rural a campos de 19 distritos afectados por inundaciones

El caso, que rápidamente llamó la atención en redes y medios, muestra cómo el cuerpo puede reaccionar de manera extrema ante situaciones comunes. Detrás de esta historia hay una lección sobre la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y no minimizar los síntomas. Leé más sobre la historia de Hayley Black.

Cómo fue la historia de Hayley Black, la mujer a la que un bostezo le cambió la vida

-Hayley Black

Una mañana, mientras preparaba el desayuno para sus tres hijos, Hayley Black bostezó con fuerza y sintió una intensa descarga eléctrica recorrerle medio cuerpo. “Instintivamente, bostecé y me estiré, e inmediatamente sentí una descarga eléctrica. Supe en el acto que algo estaba terriblemente mal”, relató.

Su esposo, al principio, pensó que exageraba cuando le pidió que llamara a una ambulancia. “Me dijo: ‘Son las cinco de la mañana, no te pasó nada, estás bien’. Pero le insistí: ‘Tenés que llamar, algo va muy mal’”, recordó Hayley, que poco después quedó inmovilizada por el dolor.

En el hospital, los médicos no lograban identificar la causa del cuadro y solo le administraron analgésicos para aliviarla. “Nadie me escuchaba, grité toda la noche del dolor. Intenté golpearme la cabeza para perder el conocimiento”, contó.

Finalmente, los estudios revelaron que tenía dos vértebras cervicales fracturadas y desplazadas hacia la médula espinal, una lesión potencialmente mortal. “El cirujano le dijo a mi madre que era peor de lo que esperaban. Me dieron un 50% de posibilidades de sobrevivir a la operación”, agregó.

Contra todo pronóstico, la cirugía resultó exitosa. Hayley pasó varios meses en silla de ruedas y debió reaprender a caminar, pero con esfuerzo y rehabilitación logró recuperarse. Su historia recorrió el mundo por lo extraordinario del caso y por la fortaleza con que enfrentó una situación que comenzó con un simple bostezo y terminó como una impresionante historia de supervivencia.

Noticias relacionadas

A pesar de los montos establecidos, se contemplan beneficios para determinados sectores de la población

Si formás parte de este grupo podés perder la licencia de conducir: cuál es el motivo

Conocé toda la inofrmación sobre este recorrido inédito en CABA

Cómo podés viajar en los vagones históricos del Subte A en la Noche de los Museos 2025

Esta raza de gatos puede pesar hasta 8 kilos.

¿Sabías que hay una raza de gatos que es enorme y tiene el tamaño de un perro? La impresionante cantidad de kilos que pesa

play

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona comenzará en marzo de 2026

La cantante será querellante en la denuncia contra su expareja

Lourdes Fernández será querellante en la denuncia contra su expareja

La metodología se encuentra en fasepreclínica y comenzó a aplicarse en muestras de pacientes del HospitalGarrahan.

Investigadores argentinos desarrollaron una herramienta con IA para predecir la respuesta a tratamientos contra el cáncer

Rating Cero

Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp dirigió la película Modigliani, tres días en Montparnasse.
play

Johnny Depp llega a la Argentina: presentará su nueva película en cines

El viaje de los actores marca un paso importante en la consolidación de su historia de amor.

¡Amor en Nueva York! Dai Fernández y Nico Vázquez viajaron juntos a Manhattan

Ahora, llegó a la gran N roja una película que fue furor en los cines en 1994, se trata de Miracle on 34th Street, una comedia dramática, super divertida.
play

Miracle on 34th Street: de qué se trata el clásico navideño que llegó a Netflix y ya es tendencia

Llegó a la gran N roja un estreno que no te podés perder, se trata de un lanzamiento de Netflix que llegó el 1 de noviembre y ya es furor, se trata de 50/50. 
play

Cuál es la trama de 50/50, la comedia dramática que llegó a Netflix y es tendencia

Dakota Johnson luego de su separación: ¿Está saliendo con otra persona?

¿Dakota Johnson en pareja? Cómo afronta la separación con Chris Martin

últimas noticias

La versión híbrida de Territory también llega desde China.

Ford amplía su gama electrificada con la nueva Territory híbrida

Hace 9 minutos
Una alimentación rica en estos componentes ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Magnesio, vitamina D y Omega-3: estos snacks reúnen todo para beneficiar la longevidad

Hace 10 minutos
Conocé la historia que sorprendió a la comunidad científica

Diagnóstico impensado: un bostezo fuerte la dejó al borde de la parálisis y una cirugía inesperada

Hace 10 minutos
Todas las fragancias fueron diseñadas sin distinción de género.

Este es el perfume favorito de Maluma: cuánto sale en Argentina

Hace 10 minutos
Manuel Adorni y Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa.

El Gobierno anunció que asistirá a la Provincia por las inundaciones: "Situación dramática"

Hace 11 minutos