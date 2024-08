Día de las Infancias: cómo pensar en los niños con discapacidad

Daniela Aza nació con Artrogriposis Múltiple Congénita, la cual es una condición que afecta a las articulaciones generando contracturas, ella es comunicadora e influencer de la discapacidad y en pocos meses se convertirá en mamá.

"Una infancia inclusiva para todos los niños/as Desde juegos y juguetes hasta el acceso a la salud y la educación, son muchos los entornos donde niños/as con discapacidad son segregados y excluidos imposibilitando una niñez plena y segura. Poder ser niños más allá de cualquier diagnóstico o condición es fundamental para fomentar identidades firmes y consistentes. Niños/as que crean en si mismos y su potencial para defenderse ante una sociedad que lamentablemente sigue discriminando y excluyendo. Todos los niños/as valen. Este día y todos los días, trabajemos por mayor visibilidad, representación, accesibilidad e información para facilitarles una infancia feliz. #TodosBrillamosDistinto"

“Mi discapacidad nunca fue un límite para disfrutar de una niñez plena. Aun entre tratamientos, cirugías y ortopedia siempre se encontraba un lugar para el juego y el ocio porque era importante que yo me percibiera capaz y autosuficiente” y agrega que” Mi familia buscaba juegos y juguetes que me permitieran crear e imaginar. Además, que a través del juego yo me rehabilitaba, por ejemplo, haciendo terapia ocupacional donde yo cocinaba, tejía. Luego se me facilitaban bloques y piezas pequeñas para que yo aprendiera a manipular y fomentar mi autonomía e independencia”

Juegos inclusivos

Los juguetes inclusivos son aquellos que pueden ser utilizadas tanto por niños como niñas, sin importar las características físicas, psíquicas, cognitivas, afectivo emocionales, sociales, sexuales, culturales o raciales.

Los juguetes que buscan la inclusión son un recurso muy útil para las familias con niños con discapacidad. Ya hay varias marcas muy reconocidas con juguetes inclusivos que cubren una parte de la demanda, pero todavía falta mucho más.

“En el caso de los juguetes (hoy un poco más avanzado con el uso de los juguetes didácticos y nuevas profesiones que promueven el juego inclusivo), los entornos como salidas recreativas, pero también las relaciones a partir de las cuales no se le da la relevancia necesaria al juego, a las emociones y al compartir con otros niños”, explica Daniela Aza. “Muchas veces los niños con discapacidad quedan relegados en terapias, rehabilitación o cirugías, olvidándonos que también son niños”, reflexiona.

El juego es una instancia vital en el desarrollo de cualquier persona, en tanto funciona como herramienta de aprendizaje y fortalece la creatividad, estimula la imaginación y fomenta la socialización. Por eso, es fundamental incentivarlo.

Con el tiempo, el juego permite al niño desarrollar habilidades sociales, usar la imaginación, explorar su medio ambiente, expresar su visión del mundo, desarrollar su creatividad e interactuar con sus pares y los adultos. Y en el caso de los niños con discapacidad resulta fundamental poder ver más allá de los diagnósticos para aprovechar todo su potencial.